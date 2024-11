Arcane: Alle 11 LoL-Champions, die (bisher) in Staffel 2 auftauchen

Vi ist natürlich wieder dabei, wenn auch zeitweise mit anderem Look als in Season 1.

Arcane geht endlich weiter und das heißt natürlich auch wieder: Augen auf, es kommen LoL-Champions vor! Neben den offensichtlichen Hauptfiguren sind auch immer einige dabei, die man erst beim genauen Hinsehen entdeckt.

Wir listen hier alle aus dem MOBA bekannten Charaktere auf, die uns in den ersten drei Folgen aufgefallen sind. Leichte Story-Spoiler für den ersten Arc von Arcane sind möglich, aber wir verraten natürlich keine wichtigen Handlungsstränge!

Diese LoL-Champions haben wir erspäht:

Vi

Jinx

Caitlyn

Jayce

Viktor

Heimerdinger

Ekko

Singed

Ambessa

Teemo

Janna

Vi

Vi ist eine der Hauptfiguren von Arcane und damit stellt ihr zweiter Auftritt absolut keine Überraschung dar. Sie hat inzwischen die Hextech-Handschuhe gemeistert und ist eine mächtige Kämpferin. Leider lassen sich nicht all ihre Probleme mit den Fäusten lösen … zum Beispiel der scheinbar unversöhnliche Konflikt mit ihrer Schwester Jinx.

Jin

Aus dem traurigen Mädchen Powder ist eine mordlustige Einzelgängerin namens Jinx geworden. Sie ist hochintelligent, kämpft aber mit ihren inneren Dämonen und verliert gelegentlich völlig den Bezug zur Realität.

Im Kampf setzt sie Hextech-Knarren und selbst gebaute Bomben ein (übrigens auch im MOBA). Dank einer ordentlichen Ladung der Droge Schimmer in ihrem Blut ist sie extrem schnell und stärker, als man bei ihrer schmalen Gestalt vermuten würde. Sie führt ihren Rachefeldzug gegen Piltover in Season 2 weiter.

Caitlyn

Die Erbin der berühmten Piltover-Familie Kiramman und äußerst talentierte Scharfschützin Caitlyn ist ebenfalls nicht aus Arcane wegzudenken. Mit Vi verbindet sie eine enge Freundschaft – und mehr, wie die meisten Fans glauben. In Staffel 2 muss sie mit einem schweren persönlichen Verlust klarkommen und eine neue Aufgabe im Kampf gegen Zhaun übernehmen. Wir sehen eine neue, dunklere Seite der einst so fröhlichen jungen Frau.

Ambessa

Ambessa wurde erst nach ihrem ersten Auftritt in der Serie zum LoL-Champion. Sie ist die Mutter von Ratsmitglied Mel und stammt aus dem Land Noxus. Ambessa ist brutal, gerissen und gewohnt, dass man ihren Befehlen Folge leistet. Was genau sie in Staffel 2 ausheckt, wird sich wohl erst im Lauf der Episoden zeigen.

Jayce

Ein weiterer Hauptcharakter aus Staffel 1. Jayce ist einer der Erfinder von Hextech – mehr über dieses wichtige Story-Element lest ihr hier in unserer Zusammenfassung. Zunächst wurde er für seine Forschungen von der Piltover-Akademie scharf kritisiert, doch schließlich drehte sich die Meinung und nun wird er von vielen als Genie verehrt.

Jayce scheut sich nicht davor, selbst zum Kriegshammer zu greifen, aber eigentlich will er Frieden erreichen, genau wie seine Partnerin Mel. Allerdings wählt er dafür einen anderen Weg als sein Kollege und enger Freund Viktor.

Viktor

Geboren in der Unterstadt Zhaun litt Viktor schon seit seiner Kindheit unter einer nicht näher beschriebenen Krankheit. Dadurch konnte er nur mühsam mit Krücken laufen und nicht mit Gleichaltrigen spielen. Stattdessen konzentrierte er sich auf seinen brillanten Erfindergeist und schaffte es bis zum Assistenten des Akademieleiters von Piltover. Gemeinsam mit Jayce erfand und verfeinerte er Hextech.

Viktor träumt davon, die arkane Technologie zum Nutzen der einfachen Leute einzusetzen. Bei seinen Experimenten geht er manchmal zu weit, was tragischerweise auch zum Tod seiner Kameradin Sky führte. In Season 2 vertiefen sich offenbar die Gräben zwischen ihm und seinem engsten Vertrauten Jayce.

Heimerdinger

Mit vollem Titel natürlich Professor Heimerdinger! Der Yordle ist wieder dabei und zeigt in einer vorab veröffentlichten Szene, dass er auch das Zeug zum Spion hat (na ja, zumindest in seiner Vorstellung). Als Stimme der Vorsicht und Vernunft stemmte er sich lange gegen die Einführung von Hextech und hätte gerne erst viele Jahre daran geforscht.

Nun hat er seinen Ratssitz aufgegeben und sorgt sich viel mehr um den Konflikt zwischen Piltover und Zhaun. Offenbar verbringt er nun viel Zeit mit Ekko und dessen Zuflucht in der Unterstadt.

Ekko

Bisher kam der junge Mann aus Zhaun nur kurz in Staffel 2 vor. Er ist ein Kindheitsfreund von Vi und Jinx, der sein Leben ganz in den Dienst der Zivilisten aus der Unterstadt gestellt hat. Für sie kämpft er um Freiheit und Gerechtigkeit – aber deutlich weniger brutal als Jinx oder die Chem-Barone.

Singed

In Staffel 1 hatte er eine wichtige Rolle als Erfinder der pinken Droge Schimmer, mit der man wahre Monster erschaffen kann. Bisher tauchte der skrupellose Alchimist nur am Ende der Episoden auf – offenbar arbeitet er an einem ganz besonderen Projekt, das mit Wölfen zu tun hat. Was könnte das nur sein …

Teemo

So kennen und »lieben« ihn viele: Teemo war früher ein echtes Ärgernis in LoL.

Bevor ihr schreit, der berüchtigte Yordle-Späher kommt in Arcane nicht in Persona vor. Keine Angst, niemand ballert euch Blendpfeile um die Ohren. Teemo taucht als Wandbild in Jinx’ Zuflucht auf, offenbar als Hintergrund für ein Spiel. Vielleicht eine Variante von Darts, in der man es dem kleinen Fiesling heimzahlen kann?

Janna

Janna ist einer der frühesten Champions aus LoL.

Ebenfalls als Wandbild ist die Windmagierin Janna zu sehen. Jinx lässt eine verächtliche Bemerkung über die vermeintliche Schutzpatronin Zhauns fallen, die sich tatsächlich bisher nicht blicken lässt. Vielleicht taucht sie ja im Lauf von Staffel 2 doch noch auf und mischt sich ein?

Soweit haben unsere Spürnasen also in den ersten drei Episoden angeschlagen. Ist euch noch ein anderer Cameo-Auftritt aufgefallen? Welche Champions wünscht ihr euch noch? Ach ja: Warwick war zwar schon in den Trailern zu sehen, der Werwolf landet aber erst in unserer Liste, wenn er mehr anstellt als eine Sekunde lang von der Wand zu hängen.