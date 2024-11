Arcane Staffel 2: Wie gut gefallen euch die neuen Folgen? Stimmt jetzt ab!

Da hat sich Netflix aber ganz schön Zeit gelassen! Seit drei Jahren sitzen Fans von Arcane nun bereits auf glühenden Kohlen und träumen wahrscheinlich nachts vom Finale der ersten Staffel, in dem Jinx einfach mal den Rat von Piltover in die Luft gesprengt hat.

Jetzt sind die neuen Folgen endlich da und normalerweise gilt ja auch: Gut Ding will Weile haben. Doch trifft dieses betagte Sprichwort auch im Falle von Arcane Staffel 2 zu oder hat sich das lange Warten womöglich nicht gelohnt? Das wollen wir heute von euch wissen, sofern ihr die ersten drei Folgen bereits gesehen habt!

Das Ganze ist natürlich noch kein finales Fazit, ob Staffel 2 insgesamt für gute Stimmung sorgt. Seht es eher als ein erstes Stimmungsbild und ein Hinweis darauf, ob Arcane direkt an die geniale letzte Staffel anschließt oder womöglich nach langer Pause erstmal wach werden muss.

Wie geht es mit Arcane weiter?

Am 9. November wurden die drei ersten Folgen der zweiten Staffel veröffentlicht, der Rest folgt in den nächsten beiden Wochen jeweils am Samstag. Am 16. November erscheinen also die Folge 4 bis 6 und am 23. November die finalen Folgen 7 bis 9.

Danach ist übrigens auch schon wieder Schluss mit Arcane! Zumindest behaupten die Macher der Netflix-Serie das. Die dramatische Geschichte rund um Jinx, Vi und all die anderen Bewohner von Piltover soll in Season 2 ihr Ende nehmen. Das spricht auf jeden Fall für einen mehr als spannenden Endspurt, der sämtliche derzeit noch offenen Handlungsstränge zu einem hoffentlich befriedigenden Ende führt.

2:05 Arcane: Im Trailer zu Staffel 2 zerbricht eine Schwesternschaft und Fans blutet jetzt schon das Herz

Wie so oft ist das bislang aber wie gesagt erstmal nur der Plan. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich derartig finale Ansagen doch noch in Rauch auflösen. Wer weiß, wie es nach dem Ende von Staffel 2 aussieht und wie viel Erfolg Netflix mit der Serie noch feiert. Womöglich mahlen ja bereits die Mühlen im Hintergrund und könnten diverse Spin-Offs oder Prequels hervorbringen. Die Zeit wird es zeigen!

Riot, das Studio hinter League of Legends, wird die Welt auf jeden Fall weiter am Leben halten und fokussiert sich seit einigen Jahren auch auf zahlreiche Spiele abseits des populären Mobas. Nach wie vor steht etwa der Release eines 2019 angekündigten Projekts aus, das angeblich eine Art Diablo im LoL-Universum werden soll.