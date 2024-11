Arcane: Vor Staffel 2 solltet ihr unbedingt wissen, was Hextech ist - wir erklären's kurz

Vis Handschuhe haben dank Hextech unheimlich viel Power. Bild: Netflix

Es ist fast soweit: Arcane Staffel 2 startet am 9. November 2024 bei Netflix. Insgesamt erscheinen neun Folgen, jeweils drei pro Woche – danach ist die Serie abgeschlossen. Viele Fans fiebern seit Jahren auf die nächste Season, immerhin ist es schon drei Jahre her, dass die tragische Geschichte um Zhaun und Piltover begann.

In Staffel 2 eskaliert der Konflikt, wie die ersten Trailer schon verraten. Sie zeigen außerdem: Hextech wird wieder eine wichtige Rolle spielen. Aber was genau hatte es damit nochmal auf sich? Wir fassen euch zusammen, was ihr wissen solltet, ehe ihr die neuen Folgen startet.

2:08 Arcane: Im neuen Trailer zu Staffel 2 explodiert der Konflikt zwischen Vi und Jinx

Was hat Hextech mit der Story zu tun?

Hextech ist im Universum von Arcane eine Mischung aus Technologie und Magie. Sie wurde nicht für Arcane neu erfunden, sondern spukt schon lange durch die Lore von League of Legends. Wir konzentrieren uns hier auf die Spielart, wie sie in der Animationsserie vorkommt.

Hier ist Hextech eine sehr neue Erfindung und wurde von Jayce und Viktor im Lauf der ersten Season entwickelt. Es gelingt ihnen, die instabile Energie von Hextech-Kristallen in blaue Kugeln, sogenannten Hextech-Juwelen, einzufangen. Die lassen sich dann für verschiedenste Zwecke einsetzen, ohne dass sie einem sofort um die Ohren fliegen.

Das blaue Bitzeln entsteht durch die Energie des Hextech-Antriebs. Jayce kann seinen Hammer auch als Schusswaffe einsetzen.

Zunächst scheint es sich um eine unglaubliche Chance zu handeln, das Leben tausender Leute zu verbessern – zum Beispiel, indem damit Hextore angetrieben werden, durch die Luftschiffe in Sekundenschnelle von einem Ende der Welt zum anderen gelangen.

Viktor versucht sogar, Hextech so verbessern, dass man damit Menschen vor dem Tod retten kann. Nicht zuletzt sich selbst, denn er ist unheilbar krank. Durch die Kombination von Hextech und lebendem Material (seinem Blut) entsteht der Hexcore – ein mächtiges und gefährliches Artefakt, das niemand so ganz durchblickt. Viktors Experimente bringen ihn in Konflikt mit Professor Heimerdinger und auch mit Jayce.

Hextech treibt bald auch tödliche Waffen an: etwa den Kriegshammer von Jayce, die riesigen Boxhandschuhe von Vi oder Jinx' Kanone, mit der sie am Ende von Staffel 1 auf den Piltover-Rat feuert. Hier seht ihr all das nochmal im Schnelldurchlauf.

4:34 Arcane: Wollt ihr die Story vor Staffel 2 nochmal auffrischen? Hier das offizielle Recap

Es ist also ein zweischneidiges Schwert: Einerseits erlaubt Hextech unglaublichen Fortschritt und ermöglicht es auch Nicht-Zauberern, Magie einzusetzen. Andererseits hat es das Potenzial, fürchterliche Zerstörung anzurichten – wie wir in Staffel 1 etwa am traurigen Tod von Viktors Assistentin Sky gesehen haben.

Es könnte möglich sein, Hextech durch den korrekten Einsatz von Runen vollständig zu kontrollieren, doch das ist bisher niemandem wirklich gelungen. Der Hexcore bleibt instabil und rätselhaft.

Die Forschung an Hextech hat Viktor und Jayce erst zusammengeschweißt und dann in Konflikt gebracht.

Welche Rolle spielt Hextech in Season 2?

Genau wissen wir das noch nicht, aber in den bisher gezeigten Trailern waren mehrere Hextech-betriebene Waffen zu sehen. Außerdem fiel der Satz »The Arcane is waking up« – und die Serie heißt ja auch nicht umsonst so. Irgendwas scheint also mit der Magie zu geschehen und höchstwahrscheinlich hängt die Erfindung von Hextech damit zusammen.

Noch wissen wir ja nicht einmal, wie es den Erfindern Jayce und Viktor nach dem dramatischen Ende von Staffel 1 geht – können sie ihre Forschungen weiterführen? Werden sie ihre Differenzen überwinden? Oder gerät Hextech vielleicht in ganz andere Hände? Ab dem 9. November 2024 sind wir hoffentlich schlauer.

Im MOBA League of Legends existieren zahlreiche spielbare Champions, die irgendwie mit Hextech zu tun haben. Die »Roboter« Blitzcrank und Orianna haben zum Beispiel nicht mal mehr natürliche Körper, sondern werden allein von der rätselhaften Energie angetrieben. Die meisten benutzen es aber als Teil ihrer Signatur-Waffe.