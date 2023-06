Argylle: Henry Cavills fast vergessener Spionage-Film hat zwei Jahre nach Drehende einen Kinostart

Henry Cavill wird nach Codename Uncle erneut zum Super-Spion ... dieses Mal aber mit einem dezent fragwürdigen Haarschnitt - weiter unten könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Bildquelle: Warner Bros. Entertainment.

Habt ihr schon einmal von Argylle gehört? Der Spionage-Thriller von Regisseur Matthew Vaugh mit Henry Cavill in der Hauptrolle wurde eigentlich schon vor zwei Jahren fertig gedreht. Seitdem ist der Film, dessen Lizenz Apple TV+ stolze 200 Millionen US-Dollar gekostet hat, in der Versenkung verschwunden.

Super-Spion mit fragwürdiger Frisur

Henry Cavill scheint wirklich kein Glück zu haben: Der Schauspieler verlor seine Rollen als Superman und Witcher Geralt von Riva, seine Cameos für Black Adam und The Flash wurden aus beiden Filmen geschnitten. Doch jetzt ist zumindest Argylle zurück, dem jetzt endlich ein Kinostart spendiert wurde.

Wann startet Argylle in den Kinos? Der Spionage-Film mit Henry Cavill soll am 2. Februar 2024 in den Kinos starten - wie Variety berichtet. Ein Release-Termin für den Streamingdienst Apple TV+ ist aktuell nicht bekannt.

Wer tritt neben Henry Cavill noch auf? In Argylle ist eine ganze Palette an bekannten Schauspielern vertreten. So sind unter anderem die folgenden Darsteller im Film von Regisseur Matthew Vaughn (X.Men: First Class, Kingsman, Kick-Ass) zu sehen:

Bryan Cranston (Breaking Bad, Malcolm mittendrin)

Bryce Dallas Howard (Jurassic World, The Mandalorian)

Samuel L. Jackson (Star Wars, Marvel Cinematic Universe)

John Cena (The Suicide Squad, Fast X)

Dua Lipa (Barbie)

Sam Rockwell (Jojo Rabbit, Moon)

Catherine O’Hara (Elemental, Schitt’s Creek)

Ariana DeBose (Hamilton, West Side Story)

Rob Delaney (Deadpool 2, The Man Who Fell to Earth)

Jing Lusi (Crazy Rich, Gangs of London)

Um was geht es im Film? Argylle basiert auf einem noch unveröffentlichten Roman von Elly Conway, in dem Henry Cavill einen Super-Spion mit fragwürdiger Frisur spielt. Sein Charakter leidet unter Gedächtnisverlust und hält sich für einen Autoren, der Agentenbücher schreibt.

Als seine Erinnerungen und ebenso seine tödlichen Fähigkeiten zurückkehren, startet er einen blutigen Rachefeldzug gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber: Eine Geheimorganisation mit dem Namen The Division. Einen richtigen Trailer zu Argylle gibt es aktuell nicht, sondern lediglich einen superkurzen Teaser, den ihr euch wie folgt ansehen könnt:

Dass Apple 200 Millionen US-Dollar für einen noch unveröffentlichten Debütroman hinblättert, lässt vermuten, dass die Argylle-Verfilmung den Grundstein für ein neues Franchise legen soll. Ob das neue Werk von Regisseur Mattew Vaughn das Zeug dazu hat, erfahren wir spätestens zum 2. Februar 2024.

Was haltet ihr von Argylle: Interessiert euch der neue Spionagefilm von Matthew Vaughn mit Henry Cavill? Oder wartet ihr erstmal den Trailer ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!