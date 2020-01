ArmA 3 könnt ihr auf Steam bis zum 19. Januar kostenlos spielen

Im Rahmen der Midweek Madness von Steam könnt ihr Arma 3 bis zum Sonntag, den 19. Januar kostenlos ausprobieren. Behalten dürft ihr es allerdings nicht. Dazu sind das Hauptspiel selbst sowie die DLCs noch bis zum 20. Januar um bis zu 70 Prozent im Preis gesenkt.

Das steckt im kostenlosen Angebot: Für eine begrenzte Zeit könnt ihr das komplette Hauptprogramm ohne Beschränkungen kostenlos ausprobieren. Neben dem Multiplayer- und Koop-Modus zählen dazu auch die drei Kampagnen rund um den Soldaten Ben Kerry.

Mods: Ein wichtiger Aspekt von Arma 3 sind die von Spielern erstellten Mods. Viele von denen gibt es kostenlos direkt im Workshop von Steam. Dazu zählt auch die Operation: Trebuchet genannte Fan-Erweiterung, die das Spiel in das Universum von Halo versetzt.

In einer monatlichen Blogreihe namens »Community-Radar« weist der Entwickler auf neue Werke aus der Community hin, wie Updates von Mods oder Artworks. Der letzte Eintrag erschien Ende Dezember 2019.

So zum Beispiel Version 10 der Mod 3CB BAF Vehicles, die das Spiel um weitere Fahrzeuge wie den Husky TSV, MQ-9a Reaper Drone und den FV510 Warrior einbaut. Doch auch kleinere Mods wie Flag Interact werden vorgestellt. Die erlaubt euch einfach die Flaggen im Spiel zu hissen.

Im Bereich der künstlerischen Werke gibt es hingegen das Video Letters from Vietnam sowie eine Reihe von Artworks im Diorama-Stil, von Twitter-Nutzer Whiplash.

These are realy fun to make #Arma3 pic.twitter.com/uLgZoV9Yh7