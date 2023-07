Eine der größten Militär-Simulationen auf Steam wird zum WW2-Shooter, inklusive Solo-Kampagne

Für Arma 3 geht es mit Spearhead 1944 zum ersten Mal in den Zweiten Weltkrieg.

Die Militär-Simulation Arma 3 ließ uns per Erweiterung schon auf verschiedensten Schlachtfeldern kämpfen: Sei es der Vietnamkrieg, ein fiktiver bewaffneter Konflikt zur Zeit des Kalten Krieges, oder sogar der Kampf gegen Aliens. Mit der nun angekündigten Erweiterung Spearhead 1944 geht es nun zum ersten Mal in den Zweiten Weltkrieg.

Was bringt die Erweiterung?

Spearhead 1944 versetzt euch im titelgebenden Jahr in die französische Normandie, in der amerikanische Streitkräfte und der französische Widerstand gegen die deutschen Besatzer kämpfen. Als Creator-DLC wird die Erweiterung von einem externen Entwicklerteam erstellt. Einen ersten Blick auf die beiden größten Fraktionen, die USA und Deutschland, könnt ihr im Ankündigungs-Trailer werfen:

0:58 Arma 3: Neue Weltkriegs-Erweiterung zeigt im Trailer den Beginn einer großen Schlacht

Wann genau Spearhead erscheint, wurde noch nicht angekündigt, dafür wissen wir aber bereits über die wichtigsten Neuerungen Bescheid, die auf der Steam-Seite aufgezählt werden:

Neue Karte: Ein kompletter Landstrich der Normandie wurde im Maßstab 1:2 nachgebaut, der mehrere reale Orte enthält, die im Krieg eine wichtige Rolle spielten. In dem etwa 150 Quadratkilometer großen Gebiet erwarten euch eher ländliche Gebiete mit einigen Dörfern und Kleinstädten.

Ein kompletter Landstrich der Normandie wurde im Maßstab 1:2 nachgebaut, der mehrere reale Orte enthält, die im Krieg eine wichtige Rolle spielten. In dem etwa 150 Quadratkilometer großen Gebiet erwarten euch eher ländliche Gebiete mit einigen Dörfern und Kleinstädten. Neue Fraktionen: Spearhead lässt euch aufseiten der US-amerikanischen Truppen, der französischen Widerstandskämpfer und der deutschen Wehrmacht kämpfen. Die Fraktionen umfassen zahlreiche neue Waffen, Uniformen und Fahrzeuge.

Spearhead lässt euch aufseiten der US-amerikanischen Truppen, der französischen Widerstandskämpfer und der deutschen Wehrmacht kämpfen. Die Fraktionen umfassen zahlreiche neue Waffen, Uniformen und Fahrzeuge. Koop-Kampagne: Als Gruppe von bis zu 24 Spielerinnen und Spielern könnt ihr eine Koop-Kampagne mit sieben Missionen erleben, bei der ihr euch der US-amerikanischen Armee anschließt.

Als Gruppe von bis zu 24 Spielerinnen und Spielern könnt ihr eine Koop-Kampagne mit sieben Missionen erleben, bei der ihr euch der US-amerikanischen Armee anschließt. Singleplayer-Kampagne: Im Singleplayer erledigt ihr riskante Missionen für den französischen Widerstand. Ihr habt die Option, ganz alleine, oder als Gruppe von bis zu vier Spielerinnen und Spielern loszuziehen.

Im Singleplayer erledigt ihr riskante Missionen für den französischen Widerstand. Ihr habt die Option, ganz alleine, oder als Gruppe von bis zu vier Spielerinnen und Spielern loszuziehen. Zahlreiche Gameplay-Features: Operation Spearhead verbessert und erweitert außerdem das gewohnte Arma-Gameplay umfassend. Unter anderem gibt es ein verbessertes Wiederbelebungs-System, und ein Moral-System für KI-Soldaten. Sinkt deren Moral, ziehen sie sich zurück, oder ergeben sich sogar. Kriegsgefangene können dann nach Informationen befragt werden.

Was haltet ihr von der neu angekündigten Erweiterung für Arma 3? Spielt ihr die Militärsimulation heutzutage noch ab und an, oder seid ihr auf neuere Titel umgestiegen? Würdet ihr für Operation Spearhead noch einmal zurückkehren, oder begeistert euch das Weltkriegs-Setting weniger? Schreibt es gerne in die Kommentare!