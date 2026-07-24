Der Rennspiel-Nachfolger, mit dem wirklich absolut niemand mehr gerechnet hatte, soll das Erbe von Burnout Paradise antreten

Das wird teuer. In Wreckcreation 2 steht vor allem das möglichst actionreife Verschrotten von Autos im Fokus.

Fiona Sperry gibt nicht auf. Die ehemalige Chefin des Burnout-Entwicklers Criterion, wagt mit Wreckreation 2 einen erneuten Versuch, die Arcade Racer der frühen 2000er wiederzubeleben – und das, obwohl ihr letzter Versuch mit Wreckreation 1 gnadenlos in die Hose ging. Angesichts der schwachen Verkaufszahlen zog Publisher THQ Nordic Sperrys damaligem Team Three Fields Entertainment den Stecker, das Studio musste daraufhin dichtmachen.

Jetzt haben sich allerdings mehrere Veteranen des Studios erneut zusammengefunden, um unter dem neuen Namen When Tides Turn erneut ein Rennspiel voller Crashes und Chaos zu entwickeln. Nach dem eher ländlich ausgelegten Teil 1 soll sich Wreckreation 2 (zum Spiel bei Steam) wieder deutlich mehr am urbanen Gameplay des Arcade-Hits Burnout Paradise von 2008 anlehnen.

1:04 Wreckreation 2: Das gefloppte Rennspiel bekommt überraschend einen Nachfolger

Mit der Burnout-Reihe hatten Fiona Sperry und ihr altes Studio Criterion Anfang der 2000er große Erfolge vorzuweisen, bevor EA die Reihe zugunsten von Need for Speed aufs Abstellgleis schickte.

Den Traum vom Arcade-Racing gaben Sperry und ihr Team allerdings nie auf: Vor Wreckreation hat Three Fields Entertainment bereits die Burnout-esken Rennspiele Danger Zone und Dangerous Driving gemacht. Dass wir es bei Wreckreation 2 nun wahrlich mit dem geistigen Erbe von Burnout Paradise zu tun haben, zeigt sich sowohl am Fahrzeug-Pool, dem Look, und den Crashes als auch bei der Großstadt-Umgebung.

Die Entwickler besinnen sich auf die Stärken von damals und versprechen für ihren neuen Arcade Racer eine offene Spielwelt mit mehrspurigen Highways und dichtem Verkehrs-Gewusel. Auf den Strecken von Heartbreak City gewinnt ihr nicht, indem ihr formvollendet auf der Ideallinie klebt; denn Wreckreation 2 legt seinen spielerischen Fokus klar auf rücksichtlose Takedowns und aggressives Fahren.

Ihr müsst das Verhalten eurer Rivalen lesen, Fehler erzwingen und sie im perfekten Moment mit Schmackes von der Straße rammen. Der Mix aus riskanten Manövern und wuchtiger Crash-Physik soll dafür sorgen, dass jedes Rennen bis zur Ziellinie spannend, aber auch unterhaltsam bleibt.

Erstes Gameplay liefert der kürzlich veröffentlichte Reveal-Trailer zum Spiel, den wir euch weiter oben in diese News eingebunden haben. Ein konkretes Releasedatum hat Wreckreation 2 zwar noch nicht; ihr könnt das Rennspiel allerdings bereits jetzt bei Steam auf eure virtuelle Wunschliste setzen. Mehr News mit Nostalgie-Faktor findet ihr derweil in der obigen Linkbox.