Lieutenant Nog gehörte zu den beliebten Charaktere der kultigen Star-Trek-Serie Deep Space Nine, der sich als erster Ferengi der Sternenflotte anschließt. Nog-Darsteller Aron Eisenberg spielte in insgesamt 47 Folgen der TV-Serie aus den 1990er Jahren mit. Jetzt ist er im Alter von nur 50 Jahren in Los Angeles gestorben, bestätigt seine Ehefrau Malissa Longo in einem emotionalen Post auf Facebook. Über die genaue Todesursache äußert sie sich allerdings nicht.

Der im Jahr 1969 in Los Angeles geborene Aron Eisenberg ist nur 1,52 Meter groß und litt von Kindheit an an einer Wachstumsstörung. Vor vier Jahren unterzog er sich abermals einer Nierentransplantation. Neben seiner Darstellung in DS9 übernahm er zwischendurch eine kleine Gastrolle in Star Trek: Voyager, wenn auch in einer völlig anderen Rolle. Zudem gehörte der Schauspieler als Nog zum Cast der Fan-Webserie Star Trek: Renegades.

Die traurige Meldung über seinen frühen Tod verbreitet sich währenddessen auch unter den vielen Fans des Star Trek Universums. Nicht nur Aron Eisenbergs Serien-Kollegen äußern sich betroffen über seinen Tod. Zahlreiche Fans gedenken dem Nog-Darsteller aus Deep Space Nine mit einer Fackelwache in Quark's Bar im Spiel Star Trek Online.

Aron Eisenberg goes toe-to-toe with Avery Brooks in this memorable scene from "Heart of Stone," demanding that Nog gets a shot at Starfleet Academy. #StarTrek #AronEisenberg pic.twitter.com/7zpAp4e3Jn — TrekCore.com ? (@TrekCore) September 22, 2019

I have lost a great friend and the world has lost a great heart @AronEisenberg He was a man of conviction and enormous sensitivity and the best of humanity. Kitty and I grieve for Aron, his boys, and Malissa. Flights of angels my friend...you will be missed. There are no words... https://t.co/Q18yIVeZEe — Armin Shimerman (@ShimermanArmin) September 22, 2019