Arrow - DC-Serie geht mit der neuen 8. Staffel zu Ende

Das sogenannte Arrowverse muss einen herben Rückschlag hinnehmen: Die erste namensgebende Serie der Reihe, Arrow, nach den gleichnamigen DC Comics geht mit der kommenden 8. Staffel auf dem US-Sender The CW zu Ende.

Welche Auswirkungen das auf die übrigen DC-Serien The Flash, Supergirl & Co. haben wird, ist noch offen. Schließlich steht das nächste große Serien-Crossover für Ende des Jahres an.

Hauptdarsteller der Arrow-Serie, Stephen Amell, bestätigt (via Twitter) die Einstellung der Serie. Laut einem Bericht des US-Magazins Deadline wollte er sich nach all den Jahren neuen Aufgaben widmen. Da die Serien-Macher ihn als Hauptdarsteller nur schlecht ersetzen konnten, bedeutet das nun das Aus der Serie.

Playing Oliver Queen has been the greatest professional experience of my life... but you can’t be a vigilante forever.



Arrow will return for a final run of 10 episodes this Fall.



There’s so much to say... for now I just want to say thank you.