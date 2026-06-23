Zurück auf hoher See mit Assassins Creed Black Flag Resynced! Jetzt einen von 15 Keys im Plus-Gewinnspiel gewinnen

Hyped für das Remake des besten Piratenspiels der letzten Jahre? Sichert euch jetzt mit GameStar Plus einen von 15 Steam-Keys für die Neuauflage von Edward Kenways epischer Geschichte.

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GameStar Plus , Tim Schweizer
23.06.2026 | 15:00 Uhr


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In Kooperation mit unserem Partner Gamesplanet verlosen wir 15 Keys für Assassins Creed Black Flag Resynced – das Remake des womöglich beliebtesten Assassinen-Abenteuers. In Kooperation mit unserem Partner Gamesplanet verlosen wir 15 Keys für Assassins Creed Black Flag Resynced – das Remake des womöglich beliebtesten Assassinen-Abenteuers.

Am 9. Juli 2026 ist Stichtag... oder besser gesagt: In-See-Stech-Tag! Denn endlich kehrt Assassins Creed Black Flag in der »Resynced«-Fassung zurück. Das Karibik-Abenteuer steht bei vielen Fans der Serie seit seinem ursprünglichen Release ganz weit oben in den Top-Listen und gilt selbst heute noch als ein Paradebeispiel eines grandiosen Piraten-Spiels.

Unsere Plus-Mitglieder haben jetzt die Chance, sich die Vollversion des Spiels noch vor Release zu sichern: Wir verlosen ganze 15 Keys unter allen teilnehmenden Plus-Mitgliedern. Wer sein Glück versuchen will, hat bis zum 9. Juli um 12:00 Uhr Zeit am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Gewinner bekommen dann nach Ablauf des Gewinnspiels ihren Key per Mail.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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