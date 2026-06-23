Zurück auf hoher See mit Assassins Creed Black Flag Resynced! Jetzt einen von 15 Keys im Plus-Gewinnspiel gewinnen

In Kooperation mit unserem Partner Gamesplanet verlosen wir 15 Keys für Assassins Creed Black Flag Resynced – das Remake des womöglich beliebtesten Assassinen-Abenteuers.

Am 9. Juli 2026 ist Stichtag... oder besser gesagt: In-See-Stech-Tag! Denn endlich kehrt Assassins Creed Black Flag in der »Resynced«-Fassung zurück. Das Karibik-Abenteuer steht bei vielen Fans der Serie seit seinem ursprünglichen Release ganz weit oben in den Top-Listen und gilt selbst heute noch als ein Paradebeispiel eines grandiosen Piraten-Spiels.

Unsere Plus-Mitglieder haben jetzt die Chance, sich die Vollversion des Spiels noch vor Release zu sichern: Wir verlosen ganze 15 Keys unter allen teilnehmenden Plus-Mitgliedern. Wer sein Glück versuchen will, hat bis zum 9. Juli um 12:00 Uhr Zeit am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Gewinner bekommen dann nach Ablauf des Gewinnspiels ihren Key per Mail.