Assassin's Creed Mirage: Die Map wird wieder kleiner, Ubisoft zieht einen konkreten Vergleich

Ubisoft hat uns inzwischen schon zu mehreren Gelegenheiten klargemacht, dass sich Assassin's Creed Mirage von vielen Neuerungen der direkten Vorgänger verabschieden und zu den Wurzeln der Serie zurückkehren soll. Das gilt auch für die Welt, in der wir statt ganzer Landstriche wieder nur eine Stadt und ihr Umland erkunden. Jetzt verraten die Entwickler, wie groß Baghdad etwa werden soll.

Vergleich zu Unity und Revelations

Im Rahmen eines Pressetermins zog man einen konkreten Vergleich: Die Map von AC Mirage wird etwa so groß wie Paris in Unity und Konstantinopel in Revelations. Damit wird die Welt deutlich kleiner als die von Odyssey oder Valhalla, viel zu erkunden gibt es aber wohl dennoch. Denn beide Vergleichs-Karten waren alles andere als klein:

Neben Baghdad, das aus insgesamt vier Stadtteilen bestehen soll, dürfen wir auch einen Teil des Umlands erkunden, in dem sich noch zwei kleinere Siedlungen befinden. Möglicherweise reisen wir außerdem nach Maysaf, der Assassinenburg aus dem allerersten Spiel der Reihe. Diese war bereits auf Screenshots zu sehen und wird in der Zeit von Mirage noch gebaut.

Klein , aber gut gefüllt?

Die kleinere Welt von Mirage ist natürlich eine bewusste Entscheidung der Entwickler, die mit den Gameplay-Änderungen und dem Fokus auf eine Stadt das klassische Assassin's-Creed-Gefühl zurückbringen wollen. Da liegt natürlich auch nicht die Hoffnung fern, dass es in Baghdad dafür jede Menge spannende Orte, Aufgaben und Geschichten auch abseits der Hauptquest zu entdecken gibt. Zumindest ein Auftragsbrett kann man schon im Gameplay-Trailer erspähen:

7:51 Assassin's Creed Mirage zeigt euch im neuen Trailer satte acht Minuten reines Gameplay

Allerdings sollten wir uns insgesamt durchaus auf eine kürzere Spielzeit einstellen: Die Entwickler gehen davon aus, dass uns Mirage nur etwa 15-20 Stunden beschäftigt, was sich auch im geringeren Preis von 50 Euro UVP widerspiegelt. Alles, was ihr sonst zum neuen Assassin's Creed wissen solltet, findet ihr in unserer ausführlichen Preview:

Was haltet ihr davon, dass die Open World von Assassin's Creed Mirage deutlich kleiner als die der Vorgänger wird? Glaubt ihr, dass wäre auch für weitere Spiele der Reihe ein guter Ansatz? Oder habt ihr lieber möglichst viel zu Erkunden, und wollt nicht nur in einer Stadt herumlaufen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!