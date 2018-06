Nur ein Jahr nach dem Vorgänger Origins erscheint mit Assassin's Creed: Odyssey eine direkte Fortsetzung. Die Entwickler versichern uns zwar, dass man in Zukunft keine zwangsläufigen Pläne hege, neue Serienteile wieder streng im Jahresrhythmus auf den Markt zu schießen - aber zumindest bei Odyssey können Fans schon bald wieder los-assassinieren: Am 5. Oktober 2018 erscheint das Spiel für PC, PS4 und Xbox One.

Assassin's Creed: Odyssey - E3-Screenshots ansehen

Männlein oder Weiblein

Im Spiel schlüpft ihr wahlweise in die Rolle von Kassandra oder Alexios, die sich im antiken Griechenland rund 430 v. Chr. als Söldner verdingen. Mit Assassinen, Templern und Co. hat das zwar nicht mehr viel zu tun, rein spielmechanisch erinnert Odyssey aber stark an den Vorgänger Origins. Wenn ihr mehr Infos darüber wollt, wie sich der neue Serienteil spielt: Wir haben bereits ausführlich reingezockt und eine ausführliche erste Bilanz veröffentlicht.

Ubisoft plant - das haben sie uns im Interview bestätigt - übrigens wieder reichlich Live-Content für das neue Assassin's Creed. Auch nach Release könnt ihr also mit weiteren Inhalten, beispielsweise Bosskämpfen gegen mythologische Kreaturen, rechnen. Gegenüber dem Vorgänger soll dieser Live-Aspekt sogar noch ausgebaut werden - neben Daily Quests rechnen wir also noch mit vielen weiteren laufenden Content-Updates sowie DLCs.

Wir halten euch natürlich über alle Neuigkeiten zu Verkaufsversionen von Assassin's Creed: Odyssey auf dem Laufenden.