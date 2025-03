Assassin's Creed Shadows: Alle Achievements und wie ihr sie bekommt

Wir zeigen euch, welche Trophäen beziehungsweise Achievements es auf PC, Xbox und PS5 gibt.

In der japanischen Welt von Assassin's Creed Shadows gibt es Ubisoft-typisch so einiges zu erledigen. Ihr werdet also alle Hände voll damit zu tun haben, euch mit der Vielzahl an Quests und Aktivitäten bei Laune zu halten.

Wenn ihr aber parallel dazu gerne Jagd auf Achievements macht, dann lassen euch die Entwickler hier ebenfalls nicht hängen. Schon jetzt wissen wir genau, welche Achievements es auf allen Plattformen zu holen gibt und was ihr dafür tun müsst.

Zumindest bei den spoilerfreien Errungenschaften. Einige Achievements, beziehungsweise Trophäen auf der PS5, gibt es für bestimmte Story-Ereignisse. Die werden natürlich noch nicht vorweggenommen.

Das sind alle Achievements für Shadows

54 Achievements gibt es zu insgesamt zu holen und dafür braucht ihr laut Ubisoft sogar nur einen einzigen Spieldurchgang. Das ist dahingehend wichtig, da ihr im Verlauf der Geschichte von AC Shadows auch einige Entscheidungen fällen könnt. Diese Entscheidungen werden aber nie dafür sorgen, dass ein bestimmtes Achievement nicht länger zu holen ist.

Gleiches gilt für den Schwierigkeitsgrad. Alle Achievements sind auf jedem Schwierigkeitsgrad zu erlangen, demnach gibt es auch keine Errungenschaft, wenn ihr die Story im höchsten Härtegrad absolviert.

Das sind alle Achievements in AC Shadows:

Art of Ninjutsu: Meistert den Weg des Shinobi (Talentbaum)

Meistert den Weg des Shinobi (Talentbaum) Art of Kenjutsu : Meistert den Weg des Samurai (Talentbaum)

: Meistert den Weg des Samurai (Talentbaum) Make it Personal : Graviert eure erste Waffe

: Graviert eure erste Waffe Sometimes : Rollt euch nach einem Sprung in die Tiefe ab

: Rollt euch nach einem Sprung in die Tiefe ab Reeding is Fundamental : Vermeidet einen Konflikt, indem ihr euch im Wasser versteckt und mit einem Schilfrohr atmet

: Vermeidet einen Konflikt, indem ihr euch im Wasser versteckt und mit einem Schilfrohr atmet Just Your Shadow : Lenkt den gleichen Gegner dreimal mit einer Shinobi-Glocke ab

: Lenkt den gleichen Gegner dreimal mit einer Shinobi-Glocke ab Hook, Line, and Swinger : Rauscht durch die Luft, indem ihr einen Enterhakenpunkt nach dem nächsten verwendet

: Rauscht durch die Luft, indem ihr einen Enterhakenpunkt nach dem nächsten verwendet Acrobatics : Vollführt einen Todessprung nach einem Schwung an einem Greifhaken

: Vollführt einen Todessprung nach einem Schwung an einem Greifhaken Adept Shinobi : Führt euer erstes Attentat durch

: Führt euer erstes Attentat durch Master Shinobi : Meuchelt einen Gegner durch eine Shoji-Tür (eine Schiebetür aus Papier)

: Meuchelt einen Gegner durch eine Shoji-Tür (eine Schiebetür aus Papier) Unseen : Vollführt 5 Attentate ohne bemerkt zu werden oder einen Kampf loszutreten

: Vollführt 5 Attentate ohne bemerkt zu werden oder einen Kampf loszutreten Giant Slayer : Meuchelt einen mächtigen Wächter beim ersten Versuch

: Meuchelt einen mächtigen Wächter beim ersten Versuch Adept Samurai : Vollführt zum ersten Mal einen Finisher mit Yasuke

: Vollführt zum ersten Mal einen Finisher mit Yasuke Master Samurai : Pariert ein Projektil

: Pariert ein Projektil Unstoppable : Nutzt die Samurai-Haltung, bevor ihr einen Finisher vollführt

: Nutzt die Samurai-Haltung, bevor ihr einen Finisher vollführt This is Japan, Actually : Tretet einen Gegner von einem hohen Ort

: Tretet einen Gegner von einem hohen Ort Overdesign III : Vollführt einen Finisher an einem Gegner, der vergiftet und betäubt ist

: Vollführt einen Finisher an einem Gegner, der vergiftet und betäubt ist Final Hearing : Steckt eure Waffe sofort weg, nachdem ein Gegner verblutet ist

: Steckt eure Waffe sofort weg, nachdem ein Gegner verblutet ist Adventurer : Schießt einem Abenteurer mit einem Pfeil ins Knie

: Schießt einem Abenteurer mit einem Pfeil ins Knie Test Your Might : Besiegt den letzten Gegner im Turnier

: Besiegt den letzten Gegner im Turnier Kofun Raider : Vervollständigt euer erstes Kofun (eine Art Grabhügel)

: Vervollständigt euer erstes Kofun (eine Art Grabhügel) Good Form : Vervollständigt euer erstes Kata (eine kämpferische Darbietung)

: Vervollständigt euer erstes Kata (eine kämpferische Darbietung) Zen Master : Vervollständigt alle Kuji-kiri (womöglich eine Form von Ritual)

: Vervollständigt alle Kuji-kiri (womöglich eine Form von Ritual) A Rare Occurrence : Vervollständigt alle legendären Sumi-e (eine Art Gemälde)

: Vervollständigt alle legendären Sumi-e (eine Art Gemälde) Sole Sanctum : Schaltet das Versteck frei

: Schaltet das Versteck frei Chase the Morning : Fügt ein Sumi-e einem Versteck hinzu.

: Fügt ein Sumi-e einem Versteck hinzu. Against Wood and Stone : Stuft ein Gebäude im Versteck vollständig auf

: Stuft ein Gebäude im Versteck vollständig auf Everybody Benefits! : Adoptiert ein Haustier

: Adoptiert ein Haustier Happy Place : Erreicht den höchsten Punkt auf der Karte

: Erreicht den höchsten Punkt auf der Karte Pathfinder : Besucht alle Provinzen

: Besucht alle Provinzen Scouting Mission : Sammelt Informationen mit einem Späher

: Sammelt Informationen mit einem Späher Would You Kindly?: Erfüllt einen Auftrag in jeder Provinz

Einige der Achievements lassen natürlich auch bereits ein paar Rückschlüsse auf mögliche Aktivitäten zu und dass es davon mindestens zwei in der offenen Welt zu erledigen gibt – wahrscheinlich deutlich mehr. Gerade Sachen wie die Grabhügel oder die Gemälde werden euch sicherlich mehr als einmal beschäftigen.

Wir passen die Liste der Achievements mit mehr konkreten Informationen an und helfen euch dabei, sie umzusetzen, sobald wir mehr wissen und mehr über das Spiel verraten dürfen, das wir derzeit fleißig testen. Vorher kommen hier aber noch ein paar versteckte Achievements. Die meisten davon beziehen sich auf Story-Ereignisse, Begleiter oder besondere Aktivitäten.

Versteckte Achievements:

Prologue

A New League Rises

An Oath Fulfilled

Fall of the Shinbakufu

Epilogue

Death Blossom

The Thief (Vermutung: Begleiterquest)

(Vermutung: Begleiterquest) The Toxin Master (Vermutung: Begleiterquest)

(Vermutung: Begleiterquest) The Eager Assassin (Vermutung: Begleiterquest)

(Vermutung: Begleiterquest) The Ronin (Vermutung: Begleiterquest)

(Vermutung: Begleiterquest) The Warrior Monk (Vermutung: Begleiterquest)

(Vermutung: Begleiterquest) The Sharpshooter (Vermutung: Begleiterquest)

(Vermutung: Begleiterquest) Build Your League

Front of the Pack

Better than a Bucket

Limitless

In Case of Trouble

Suture Self

Leap of Fail (Vermutung: Verfehlt mit einem Todessprung den Heuhaufen)

(Vermutung: Verfehlt mit einem Todessprung den Heuhaufen) Mortal Reminder

Collector

Made You Look

Sobald Assassin's Creed Shadows erscheint, könnt ihr hier bei uns etliche Artikel zum Spiel finden. Wir werden wie gewohnt einen Test für euch aufbieten, in dem wir ausführlich alle Vor- und Nachteile von Ubisofts neuem Open-World-Spiel offenlegen. Außerdem gibt es hier Guides, Wissenswertes und jede Menge gepflegte Diskussionen.