Assassin's Creed Shadows bekommt Konkurrenz: Eines der besten Samurai-Spiele erscheint zeitgleich für PC

Gleich zwei virtuelle Samurai gehen im März auf dem PC an den Start: Yasuke aus Assassin's Creed Shadows (links) und Sakamoto Ryoma aus Rise of the Ronin (rechts).

Der Februar 2025 wird ein Monat voller hochkarätiger Releases. Neben Kingdom Come: Deliverance 2, Civilization 7 und Monster Hunter Wilds erwarten uns auch das neue Obsidian-Rollenspiel Avowed und ein neues Yakuza. Bis Anfang Januar stand auch Assasssin's Creed Shadows aus dem Hause Ubisoft auf der Releaseliste für den nächsten Monat.

Dann entschied sich Ubisoft, unter anderem für mehr Feinschliff beim Parkour-System, das Japan-AC noch einmal um einen weiteren Monat nach hinten zu schieben. Der aktuelle Releasetermin liegt auf dem 20. März − eigentlich ein sicheres Datum fernab anderer großer AAA-Veröffentlichungen.

Doch wie der japanische Publisher KOEI Tecmo jetzt bekanntgab, bekommt Shadows nun ausgerechnet im Samurai-Genre Konkurrenz. Denn mit Rise of the Ronin findet am 11. März, nur neun Tage vor Shadows ein vormaliger PlayStation-Exklusivtitel seinen Weg auf den PC, in dem ihr euch ebenfalls mit dem Katana durch scharenweise Gegner schnetzeln und sogar auf Türme klettern könnt.

13:19 Assassin's Creed Shadows ist Ubisofts Schicksalsspiel - Wir haben es endlich gespielt

Worum geht's in Rise of the Ronin?

In Rise of the Ronin erlebt ihr Japan am Wendepunkt zur Moderne. Nach 250 Jahren der freiwilligen Landesabschließung (siehe Sakoku) erzwingen die USA 1853 die Öffnung Japans. Das Shogunat hat den modernen Kanonen der ausländischen Mächte nichts entgegenzusetzen. Die althergebrachte Ordnung der Samurai bricht zusammen.

Inmitten dieses Chaos müsst ihr euch als herrenloser Samurai (Ronin) auf die Suche nach eurer ehemaligen Partnerin Blade Twin machen. Dabei kommt ihr einer Verschwörung auf die Spur, die bis in die höchsten Regierungskreise Japans reicht.

Unsere Testerin Elena findet: Wenn ihr fordernde Kämpfe mögt, ist Rise of the Ronin genau das Richtige für euch. Das Open-World-Soulslike liefert mit dem historischen Japan der Bakumatsu-Ära zudem ein unverbrauchtes Setting. Nur bei der Story müsst ihr Abstriche hinnehmen.

Hokkaido am Horizont

Doch auch abseits von Rise of the Ronin gibt es dieses Jahr noch potente Samurai-Konkurrenz für das neue Assassin's Creed. Denn voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte soll mit Ghost of Yotei der Nachfolger zum PlayStation-Actionhit Ghost of Tsushima erscheinen.

Allzu viel ist zum Tsushima-Sequel inhaltlich noch nicht bekannt, allerdings soll Yotei in einem ähnlichen zeitlichen Rahmen wie AC Shadows spielen. Als Ronin Atsu verschlägt es euch im Jahr 1603 auf die nordjapanische Insel Hokkaido. Im Vergleich mit dem Vorgänger Tsushima sollt ihr in Yotei deutlich mehr Entscheidungsmöglichkeiten im Storyverlauf haben.

Zumindest Ubisoft-Chef Yves Guillemot hat vor Ghost of Yotei aber scheinbar keine allzu große Angst. Im Herbst 2024 schrieb er in einem Finanzbericht im Hinblick auf die neue Konkurrenzsituation: Es gibt viel Platz für hochqualitative Spiele. Beide können sich gut verkaufen .