Kurz vor AC Shadows will ihm ein anderes Samurai-Spiel auf Steam die Show stehlen, scheitert an der Technik

Es gibt auf Steam Ärger für Rise of the Ronin - das Action-Rollenspiel läuft auf dem PC wohl unrund.

Viele Fans des historischen Japans warten derzeit auf den Release von Assassin's Creed Shadows, das am 20. März 2025 erscheinen soll. Wer aber am PC spielt und es gar nicht mehr erwarten kann, für den kommt womöglich der Steam-Release des zuvor PS5-exklusiven Action-Rollenspiels Rise of the Ronin am 11. März recht.

Auch wenn die Open World dieses Spiels enttäuscht, lohnt sich unserer Meinung nach das Samurai-Abenteuer – zumindest auf der PS5. Doch wie sich an den Steam-Rezensionen zeigt, sieht die Lage auf dem PC ganz anders aus. Hier überwiegt die Frustration aufgrund unzureichender Technik.

Stottert selbst auf einer 4090

Sicherlich ist Rise of the Ronin kein Spiel, das jemand als lupenreines Meisterwerk bezeichnen würde. Es gibt hier durchaus einiges zu kritisieren und damit kann es auch viele Leute geben, denen das Spiel grundsätzlich nicht gefällt.

Doch ein Blick in die Steam Reviews zeigt, dass hier mehr im Busch ist. Von den insgesamt 914 Rezensionen sind lediglich 46 Prozent positiv (am 12.03.25). Das heißt, insgesamt gibt es 394 negative Bewertungen und die geben ein ziemlich einheitliches Bild ab: Das Spiel läuft einfach nicht rund.

Die Rede ist immer wieder davon, dass das Action-Rollenspiel für nerviges Stottern sorgt und stellenweise die Framerate plötzlich auf unter die Hälfte herunter kracht. Und dabei sieht Rise of the Ronin nicht einmal außergewöhnlich gut aus.

Trotz schöner Lichtstimmung wirkt es in vielen Bereichen altbacken. So sehr, dass eine derartige Performance doch überrascht. Hier ein paar Stimmen aus der Steam-Community:

Ist es wirklich so schwer, keine schlechte PC-Portierung zu machen? Stottern auf einer 4090 ist einfach … nein. Nioh 2 lief ziemlich gut und die Grafik ist nicht so weit von diesem Spiel entfernt (ich würde sagen, dass es vor allem wegen der Art Direction besser aussieht). Ich habe es langsam satt, dass PC-Ports heutzutage selbst auf den besten Rechnern schwer zu kämpfen haben. - TheJackyking

Die Performance ist grauenhaft, wie alle anderen sagen, und völlig inakzeptabel für ein Spiel, das so schlecht aussieht. - AILAD

Die Kämpfe sind gut, die Performance ist schlecht, an der gleichen Stelle kann ich 70 fps haben, dann fällt es schnell auf etwa 30fps ohne Grund. Die Grafik ist bestenfalls gut, aber manchmal sieht es aus wie PS4-Spiel. Ich verstehe wirklich nicht, warum es so anspruchsvoll ist. - Anubis

Es gibt auch positives

Bedenkt bei derart scharfer Kritik an der Technik, dass es auch immer stark von eurem System und Grafikeinstellungen abhängt, wie gut das Spiel läuft. In dieser Masse gehen wir davon aus, dass es durchaus auf mehr Systemen zu Problemen kommt, als normal sein sollte. Zumal selbst High-End-Geräte davon nicht verschont bleiben.

Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch die Leute, die mit Rise of the Ronin auf Steam Spaß haben. Unter den positiven Kommentaren schreiben einige Spielerinnen und Spieler, dass man das Stottern spürt, es aber nicht so schlimm sei wie viele sagen.

Außerdem wird das unterhaltsame Samurai-Gameplay gelobt, das für viele schwerer wiegt als die etwas angestaubte Optik oder die unzuverlässige Performance.

In seiner Summe würden wir euch aber erst mal raten, ein wenig abzuwarten. Womöglich erscheint noch ein Patch, der sich den Problemen annimmt – das Warten gilt übrigens auch für Assassin's Creed Shadows. Das testen wir derzeit und werden euch rechtzeitig informieren, wie viel Spaß es macht und was ihr hier von der Technik erwarten könnt.