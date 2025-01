Assassin's Creed Shadows leakt ersten DLC mit 10-stündiger Kampagne

Shinobi Naoe wird wohl auch nach dem Release von Assassin's Creed Shadows noch genügend Gelegenheit zum Schleichen bekommen. Ein erster DLC zu Shadows wurde bereits geleakt.

Ubisoft hat aber momentan auch einfach kein Glück. Nicht mal einen Tag, nachdem der französische Publisher verkünden musste, dass sein kommendes Action-Rollenspiel Assassin's Creed Shadows erneut um einen Monat verschoben wird, ist es scheinbar zu einem Leak gekommen. Dabei wurde der erste geplante DLC zum Spiel bekannt.

Was ist passiert?

Wie die amerikanische Webseite Insider Gaming zuerst berichtete, kam es bei einem kürzlichen Update der Steam-Seite von Shadows offenbar zu einer Panne. Bei einer Anpassung der Seite auf der neue Releasedatum am 20. März wurden kurzzeitig Informationen angezeigt, die noch gar nicht hätten öffentlich werden sollen. In der Beschreibung zum Spiel war unter anderem zu lesen:

Bestellen Sie jetzt vor, um eine Bonusmission und die kommende Erweiterung Claws of Awaji zu erhalten. Reisen Sie in eine neue Region, erhalten Sie über 10 Stunden zusätzliche Inhalte und schalten Sie einen neuen Waffentyp, neue Fertigkeiten, Ausrüstung und Fähigkeiten frei. 1:55 Assassin's Creed Shadows nimmt euch im neuen Trailer mit ins malerische alte Japan Autoplay

Worum soll es im DLC gehen?

Worum es in Claws of Awaji inhaltlich gehen soll, ist natürlich bislang nicht bekannt, der Name legt allerdings nahe, dass es uns in dem DLC auf die Insel Awaji verschlagen soll. Die Insel in der Bucht von Osaka stellt eine natürliche Landbrücke zwischen der japanischen Hauptinsel Honshu und Shikoku dar. Zur Zeit von Assassin's Creed Shadows war Awaji eine eigenständige Provinz.

In Japan ist die Insel vor allem für ihre Bedeutung für den Shinto-Glauben bekannt. Denn nach dem japanischen Schöpfungsmythos war Awaji die erste Insel, die die Götter Izanagi und Izanami aus dem Meer hoben.

Die Insel Awaji (roter Kreis) auf der echten Weltkarte und auf der Ingame-Karte von Assassin's Creed Shadows. Hier wird sich der geplante DLC wohl abspielen.

Im kommenden DLC erwartet uns mit der Insel wohl folglich ein neues Gebiet mit Quests im Umfang von rund zehn Stunden. Für Vorbesteller von Shadows soll der Awaji-DLC nun scheinbar kostenlos sein.

Generell schweben über Shadows, seinen geplanten Editionen und DLCs aber noch einige Fragezeichen. Denn nach der erstmaligen Verschiebung des neuesten Assassinen-Abenteuers von November auf Februar wurden auch die ursprünglich angekündigten vier Editionen aus dem Vorverkauf genommen und ein geplanter Season Pass gestrichen.

Darin sind bei Ubisoft-Titeln für einen Aufpreis von rund 30 Euro üblicherweise auch 2 größere DLCs enthalten. Derzeit ist die Vorbestellung von Shadows noch nicht möglich.

Wir rechnen aber damit, dass Ubisoft in den kommenden Wochen die neuen Editionen zu Assassin's Creed Shadows vorstellen und auch die Vorstellungen wieder freischalten wird. Der neue Releasetermin ist nun der 20. März 2025.

Der Bericht von Insider Gaming weist außerdem darauf hin, dass es bereits im Oktober vergangenen Jahres Hinweise gab, dass Ubisoft zudem an einem Koop-Modus für Assassin's Creed Shadows arbeitet. Dieser Modus soll den Codenamen League tragen und noch kein finales Veröffentlichungsdatum haben.