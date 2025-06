Assassin's Creed Shadows wird mit Patch 1.0.6 endlich schwerer und erfüllt Fans einen sehnlichen Wunsch

Der schnurrbärtige Portugiese Rufino findet als neuer Begleiter den Weg in eure Assassinen-Liga und bringt eine neue Questline mit.

Drei Monate ist der Release von Assassin's Creed Shadows nun her und die meisten von euch dürften das historische Japan bereits ausgiebig erkundet haben und nun nach neuem Content hungern. Einen Monat nach dem letzten Update, das vor allem die Parkour-Mechaniken verbesserte, steht daher jetzt das Title Update 1.0.6 für AC Shadows in den Startlöchern.

Dieses Mal hat Ubisoft ein etwas größeres Bündel für euch geschnürt, denn es gibt nicht nur kleinere Komfort-Verbesserungen, sondern auch ein neues Story-Paket samt frischem Begleiter und einen brandneuen, knackigen Schwierigkeitsgrad. Und auch für Fans von Kopfbedeckungen bringt der Patch 1.0.6 eine willkommene Änderung. Wir verraten euch, was alles drinsteckt.

Title Update 1.0.6 für Assassin's Creed Shadows ist ab heute, dem 25.06.2025, 16:00 Uhr deutscher Zeit zum Download verfügbar.

Die Download-Größe hängt von eurer Plattform ab; die PC- und Xbox-Versionen fallen dabei am größten aus.

PlayStation 5: 6.27 GB

Xbox Series: 19 GB

MAC: 9 GB

PC: 17 GB

Steam: 8.5 GB

4:21 Assassin's Creed Shadows: Einen Monat nach dem Launch kündigt Ubisoft neue Quests und Inhalte an

Autoplay

Der Albtraum beginnt

Wichtigste Neuerung des Updates dürfte der Schwierigkeitsgrad Albtraum sein, der Shadows zu einer echten Herausforderung machen soll. Das bedeutet konkret, Gegner verursachen deutlich mehr Schaden. Blocken, Ausweichen und Parieren ist nun merklich schwerer; das Reaktions-Zeitfenster wurde verkürzt. Adrenalinaufbau und Fähigkeiten-Cooldowns dauern jetzt deutlich länger.

Auch erfolgreiches Schleichen wird schwerer, denn Attentate verursachen deutlich weniger Schaden. Zudem ist auch geducktes Laufen und Kriechen nun lauter, Gegner bemerken euch somit auch im Dunkeln relativ schnell. Auch die Gegner-KI wurde verstärkt; feindliche Wachen gehen in Gruppen auf die Suche nach euch und nehmen schneller eine Verteidigungshaltung an.

Der neue Schwierigkeitsgrad dürfte vor allem all jene Spieler ansprechen, denen Shadows bei Release zu leicht war. Unser Tester Dimi bemängelte damals, man könne die Gegner viel zu leicht abschütteln, indem man einfach auf ein Dach klettere. Ob die vorgenommenen Änderungen die richtigen sind oder Kämpfe nur unnötig in die Länge ziehen, muss sich nun zeigen.

Ein neuer Begleiter

Auch in puncto Story bringt das Update frischen Wind ins Spiel. Denn mit dem Portugiesen Rufino gibt's einen neuen Mitstreiter für eure Assassinen-Liga. Der bärtige Portugiese ist mit einer Pistole bewaffnet und hat sich ebenfalls der Jagd nach den Templern in Japan verschrieben. Seine brandneue Questline kann begonnen werden, nachdem ihr den Schmied Heiji für euren Unterschlupf rekrutiert und Yasuke freigeschaltet habt.

Der Begleiter ist aus einer Zusammenarbeit mit dem D&D-Kollektiv Critical Role entstanden. Rufino wurde ursprünglich von dem amerikanischen Synchronsprecher Robbie Daymond für einen Assassin's Creed One-Shot erdacht.

Der Hut bleibt auf! Mit dem neuen Update 1.0.6 dürft ihr Helme und Kapuzen in Cutscenes auf behalten.

Kopfbedeckungen in Cutscenes: Ein Feature, auf das sich viele Fans bereits seit Release sehnlichst gewünscht haben, betrifft Hüte, Kapuzen und Helme. Mit Update 1.0.6 könnt ihr über die Einstellungen auswählen, dass Kopfbedeckungen während Zwischensequenzen nicht länger magisch verschwinden, sondern sichtbar bleiben. Nur einige Romance-spezifische Cutscenes sind laut Ubisoft davon ausgenommen.

Alarm in der Spielwelt: Statt nur in Burgen und gesicherten feindlichen Gebäudekomplexen kann ein regionaler Alarm nun auch in der offenen Spielwelt ausgelöst werden. Das passiert, wenn ihr wiederholt Zivilisten oder Wachen angreift. Dann rücken euch die mächtigen Wächter auf die Pelle.

Neue Kameraeinstellungen zu Pferd: Während des Reitens könnt ihr nun zwischen drei verschiedenen Kameraeinstellungen wechseln. Drückt dazu die Runter-Taste am Controller, beziehungsweise den X-Button am PC.

Performance-Modus für Low-End PCs: Eine neue Qualitätsstufe namens Ultra Low Specs soll Shadows-Spielern mit älteren und leistungsschwachen Grafikkarten bessere Performance bieten. Laut Ubisoft läuft das Spiel damit bereits auf einer Nvidia Geforce GTX 1650 mit 4GB VRAM. Ob das historische Japan darauf allerdings seine volle visuelle Pracht entfalten kann, wagen wir zu bezweifeln.

Alle weiteren Änderungen im Detail findet ihr in den vollständigen Patch Notes auf der zweiten Seite.