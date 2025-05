Assassin's Creed Shadows: Release-Monat des Story-DLCs Claws of Awaji offenbar geleakt

Shadows-Nachschub ist bereits auf dem Weg.

Anfang Mai erschien mit Patch 1.0.4. bereits der erste kleine Story-Zusatz für Assassin’s Creed Shadows, die großen Erweiterungen stehen aber noch aus. Die Kollegen von Insider Gaming haben nun aber spannende Infos erfahren, deren Quelle sie aber geheim halten.

Laut der Webseite von Branchen-Insider Tom Henderson soll das Addon im September 2025 erscheinen. Eine Verschiebung in den Oktober ist aber möglich, aufgrund von Ubisofts veränderten Release-Plänen kennen wohl selbst viele Angestellte noch nicht den genauen Zeitraum.

Außerdem geht aus dem Bericht hervor, was in Claws of Awaji drinstecken wird: 10 Stunden Spielzeit soll das Addon bereithalten, Spielerinnen und Spieler werden dabei einen neuen Waffentypen freischalten, neue Fähigkeiten erlernen und eine neue Region erkunden.

Den Gerüchten zufolge wird aktuell auch an einem Koop-Modus für Shadows unter dem Codenamen League gearbeitet. Der erscheint aber laut Inside Gaming erst 2026. Darin verkörpern die Spieler und Spielerinnen wohl nicht nur die Hauptfiguren Naoe und Yasuke, sondern auch andere Figuren.

Es sei jedoch gesagt: Weder die Infos zum DLC noch die Angaben zum Koop-Modus stammen von offizieller Seite. Auch wenn Tom Henderson und seine Kollegen bereits in der Vergangenheit korrekte Vorhersagen getroffen haben, ist und bleibt all das bisher ein Gerücht, behandelt die Informationen also mit einer guten Prise Skepsis.

So oder so müsst ihr aber nicht auf die Klauen von Awaji warten, um ein bisschen mehr Story in Assassin’s Creed Shadows zu erhalten. Ubisoft hat bereits eine Roadmap veröffentlicht, die ein kostenloses Update mit einer neuen Mission im Juni verspricht. Was mit dem Patch noch auf euch zukommt, erfahrt ihr in der obigen News.