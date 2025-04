Assassin's Creed Shadows beseitigt mit Update 1.0.2 ein Problem, das schon seit Odyssey nervt

Endlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr!

Assassin's Creed Shadows macht zwar zum Release technisch einen guten Eindruck, Bugs gibt es aber natürlich immer zu fixen. Im neuen Update 1.0.2 stecken auch gleich kleine Verbesserungen, die sich Spielerinnen und Spieler gewünscht haben. Wir fassen die Highlights für euch zusammen und listen anschließend die kompletten Patch Notes auf.

Hinweis: Das Update erscheint am 8. April, eine genaue Uhrzeit ist aber noch nicht bekannt, dafür aber die Größe des Patches, die je nach Plattform zwischen 11 und 19 Gigabyte liegt.

Euer Pferd bleibt an Zäunen und Bäumen hängen und ist in der Stadt quälend langsam? Das ist jetzt endlich vorbei, die in AC Odyssey eingeführte Geschwindigkeitsbegrenzung wird aufgehoben:

Ihr könnt jetzt mit dem Pferd wieder automatisch dem Weg oder der Straße folgen, wenn ihr den Wegfinder aktiviert.

Ihr könnt jetzt auch in Städten schnell reiten und werdet nicht mehr automatisch verlangsamt.

Eine weitere Änderung, auf die wahrscheinlich viele Spielerinnen und Spieler gewartet haben, betrifft Händler und den Schmied im Versteck:

Es ist jetzt möglich, mehrere Rüstungen und Waffen auszuwählen und sie gesammelt zu verkaufen oder zu zerlegen.

Im Update stecken noch viele weitere Änderungen und Fixes, darunter:

Gemeisterte Fähigkeiten können zurückgesetzt werden.

Ihr könnt direkt zur Questtafel wechseln, indem ihr die Optionstaste gedrückt haltet.

Die Balance in Bosskämpfen wurde angepasst.

Der Rüstungsperk, der euch nach einem Attentat einen Kunai auf den nächsten Gegner werfen lässt, wurde angepasst.

Es gibt keine unsterblichen NPCs mehr, die mehrere Attentate überleben.

Die Shinobi-Glocken funktionieren jetzt korrekt.

Im Winter fällt jetzt auch immer Schnee.

Naoe kann nicht länger Kofun betreten, die für Yasuke gedacht sind.

Grafikprobleme wurden behoben, die zu fehlerhaften Texturen, Animationen und niedrigen FPS führten.

Das war es auch schon mit den wichtigsten Änderungen, die kompletten Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite des Artikels.

Wie geht es weiter? Update 1.0.2 dürfte nicht der letzte Patch gewesen sein. Noch wurden nicht sämtliche Probleme beseitigt und Ubisoft ruft weiter dazu auf, Bugs zu melden. Außerdem wird es natürlich neue Inhalte in Form von DLCs geben. Die erste Erweiterung ist schon bekannt, sie heißt Klauen von Awaji und schickt uns auf eine Insel südwestlich von Osaka. Alle Infos dazu findet ihr im obigen Artikel.