Atlas: Der Netflix-Film mit Jennifer Lopez wurde von Kritikern verrissen, aber ihr findet ihn richtig gut

Anders als bei den Kritikern, kommt Atlas in unserer Community sehr gut an.

Seit dem 24. Mai läuft bei Netflix ein brandneuer Sci-Fi-Film mit gewaltigem Budget. Angeblich soll Netflix ganze 100 Millionen Dollar in die Produktion gesteckt haben - was ihn zu einem der teuersten Netflix-Projekte überhaupt machen würde.

Allerdings scheint dieses hohe Investment zumindest die Kritikerinnen und Kritiker der ganzen Welt kaum zu beeindrucken. In den internationalen Rezensionen wurde an Atlas kein gutes Haar gelassen. Zu langweilig, zu viel CGI, zu wenig neue Ideen. Das war zumindest Teil der grundlegenden Kritik.

2:34 Im SciFi-Film Atlas strandet Jennifer Lopez in einem Mech auf einem fremden Planeten

Wir haben aber einfach mal euch gefragt, wie ihr den Film fandet und wurden vom Ergebnis überrascht. Anscheinend gefällt dem größten Teil unserer Leserschaft Atlas deutlich besser als den Kritikern.

GameStar gefällt Atlas

Etwa 2.800 von euch haben an unserer Umfrage in der Meldung zu den schlechten Bewertungen teilgenommen. Nur etwas unter 400 haben dabei angegeben, den Film noch nicht gesehen zu haben. Aber schaut euch die Auswertung erst einmal selbst an:

Unsere Umfrage zu Atals spricht eine deutlich andere Sprache als die Kritiken.

Bei all den schlechten Kritiken überrascht diese Auswertung natürlich. 32 Prozent halten den Film für gut, 25 Prozent sogar für sehr gut. Damit sind 57 Prozent, also mehr als die Hälfte, von euch völlig anderer Meinung als die Kritiker.

18 Prozent halten ihn darüber hinaus für einen ziemlich durchschnittlichen Film, was sich zumindest teilweise mit den Kritiken deckt. Nur 318 Stimmen gab es von den Leuten, die mit Atlas überhaupt nichts anfangen konnten.

Das sagt ihr zu Atlas

Dass viele von euch den Film mochten, zeigt sich auch in den Kommentaren, in denen viele von euch bewusst den schlechten Bewertungen widersprechen und sie teilweise nicht nachvollziehen können.

Jojomiller schreibt beispielsweise:

Jo, der Film hat Logikfehler und ist jetzt nicht der Brüller, aber die negativen Kritiken sind absolut übertrieben. Der Film ist gutes Unterhaltungskino, ideal für einen chilligen Familienabend.

Auch Leser Lasstmichdurch ist von Atlas regelrecht begeistert und schreibt dazu:

Heidenei war der Film geil! Den hätte ich gerne im Kino sehen wollen!

Hisuinoi führt sogar sehr ausführlich aus, wieso ihm die Meinung der Kritiker seltsam vorkommt. Er selbst hatte mit dem Film großen Spaß:

Die Kritiker kann ich bei besten Willen nicht verstehen. Das ist ein super Film, hat mir sehr gut gefallen wie manch andere Filme, zur Abwechslung mal ein gutes sauberes Ende, wobei ich auch nichts gegen einen zweiten Film von "Atlas" sagen würde.

Allerdings gibt es auch in den Kommentaren ein wenig Gegenwind, wenn auch deutlich weniger negative als positive Stimmen auffallen. Phil94 sagt etwa:

Nein, das war leider totale Zeitverschwendung ... ich hab den Film etwa zur Hälfte ausgemacht.

Falls ihr den Film mittlerweile gesehen habt, könnt ihr gerne weiterhin an der Umfrage teilnehmen. Vielleicht ändert sich das Gesamtbild ja noch! Oder ihr nutzt einfach den Kommentar-Bereich, um eure Meinung zu Atlas zu sagen. Was hat euch gefallen? Was fandet ihr doof? Gibt es Filme, die ihr Fans von Atlas empfehlen würdet? Schreibt es uns!