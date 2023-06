Im Trailer zu Atomic Heart: Annihilation Instinct gibt es fliegende Häuser und jede Menge Roboter.

Der Ego-Shooter Atomic Heart soll seinen ersten Story-DLC erhalten - und das sogar schon sehr bald. Laut einem Trailer, den das Entwicklerteam Mundfish bei YouTube veröffentlichte, soll die »Annihilation Instinct« genannte Erweiterung am 2. August diesen Jahres erscheinen.

Das DLC soll dem Sowjet-Shooter ein neues Gebiet, neue Waffen, Feinde und eine neue Fähigkeit für den Polymerhandschuh hinzufügen. Einige dieser Neuerungen können ihr im Trailer bereits bewundern. Das Video zeigt eine ganze Reihe wilder Kampfroboter, unbekannter Levels und ein fliegendes Haus mit Raketentriebwerken.

1:22 Atomic Heart: Annihilation Instinct - Erste Story-Erweiterung zum Sowjet-Shooter angekündigt

Darüber hinaus ist allerdings noch nicht viel über Annihilation Instinct bekannt, weshalb wir uns hier auf die Beschreibung der Entwickler berufen müssen. Unter dem Trailer heißt es:

Setzt die Geschichte im Annihilation Instinct DLC fort und erfahrt, was mit der dystopischen Welt nach dem Höhepunkt von Atomic Heart passiert ist. Bereitet euch auf eine Reise durch den neuen, verrückten Mendelejew-Komplex und die umliegenden Sümpfe vor und entdeckt die Wahrheit über NORA. Überlebt bösartige, formwandelnde neue Feinde und erledigt sie mit zwei gerissenen neuen Waffen - der Fernkampfwaffe Secateur und der Nahkampfwaffe Klusha - sowie mit der neuen Techno-Stasis-Fähigkeit eures Handschuhs, mit der ihr die Zeit manipulieren könnt.

Auch in der Erweiterung soll es offenbar wieder darum gehen, dem Wahnsinn der künstlichen Intelligenz Kollektiv Einhalt zu gebieten. Neben einigen altbekannten Charakteren aus der Hauptstory von Atomic Heart soll auch eine neue Figur mit an Bord sein.

New Game+ besonders kompromisslos

Nicht bis August warten müsst ihr dagegen auf ein von vielen Spielern besonders heiß ersehntes Feature für den Shooter: New Game+. Denn dieser Modus ist im Rahmen eines gestern veröffentlichten, kostenlosen Updates jetzt schon auf allen Plattformen verfügbar.

Der neue Spieldurchgang soll allerdings eine besondere Herausforderung darstellen. Wie die Entwickler in den Patchnotes schreiben, werden Feinde hier über neue Fähigkeiten und Angriffe verfügen. Entsprechend werden Spieler all ihre zuvor freigeschalteten Skills und Waffen brauchen, um mit diesen fertig zu werden.

Was meint ihr: Freut ihr euch auf den ersten Story-DLC zu Atomic Heart? Wollt ihr jetzt, wo das Spiel einen New Game+ Modus hat, noch einmal in die Alternativversion der Sowjetunion aufbrechen? Oder habt ihr das Spiel bisher gemieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.