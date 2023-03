Atomic Heart 2: Shooter-Fortsetzung soll schon jetzt in Planung sein

Atomic Heart ist noch kein Monat alt, da wird schon von einem zweiten Teil gemunkelt.

Kommt ein Nachfolger zum kürzlich erschienenen Action Titel Atomic Heart? Der Gaming Journalist und Blogger Aleksey Makarenkov ist sich diesbezüglich sicher.

Was ist die Quelle? In einem Video erzählt er von einem Kontakt zu Entwickler Mundfish. Dieser habe ihm im Zuge eines Gespräches bestätigt, dass es konkrete Pläne für ein Atomic Heart 2 gibt. Aber: Es gibt hierfür keinerlei offizielle Bestätigung, also behandelt diese Info mit Vorsicht.

Was steht fest: Klar ist bisher nur, dass Mundfish nicht untätig ist und mit Atomic Heart auf jeden Fall noch mehr vor hat. So haben sie bereits die Entwicklung mehrerer DLCs offiziell bestätigt.

Was aber noch immer fehlt, ist das angekündigte Raytracing:

Jahre in der Zukunft

Aber selbst wenn das Gerücht zu einem zweiten Teil stimmen sollte, läge ein eventueller Nachfolger sicher noch einige Jahre in der Zukunft. Denn der erste Teil war ebenfalls lange in Arbeit und auch wenn technisch bestimmt einiges übernommen werden könnte, braucht auch neuer Content Zeit.

André zeigte sich in seiner Review zu Atomic Heart durchaus zufrieden, nur an sein großes Vorbild Bioshock kommt das Erstlinkswerk von Entwickler Mundfish dennoch nur manchmal ran. Die Steam-Community ist sogar in weiten Teilen begeisterter als die Fachpresse.

Wer Russisch spricht, kann die Aussagen von Aleksey Makarenkov auf dessen Youtube-Kanal selbst nachvollziehen.

Bis sich Mundfish oder Publisher Focus Home Interactive offiziell äußern, bleibt jedoch abzuwarten, wann und ob die Reise durch die dystopische High-Tech Sowjetunion eine Fortsetzung findet.

Würdet ihr euch über ein Atomic Heart 2 freuen oder lässt euch ein erneuter Ausflug in die Alternative Sowjetunion kalt? Oder welche anderen Länder dieser Parallelwelt würdet ihr gerne besuchen? Schreibt uns eure Sicht in die Kommentare!