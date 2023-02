Wie gut ist Atomic Heart? Test-Wertungen bei Metacritic sind sich uneinig

Atomic Heart ist ein Shooter, den man nicht alle Tage zu spielen bekommt. Vor allem die Grafik und der ungewöhnliche Look sorgten seit der ersten Ankündigung für Aufsehen und Aufregung. Jetzt ist das Spiel des russischen Entwicklerstudios Mundfish endlich da, womit sich die unvermeidbare Frage stellt: Wie gut ist Atomic Heart letztendlich geworden?

Fest steht: Zum aktuellen Zeitpunkt sind sich Test-Wertungen auf Metacritic nicht so recht einig. So ist so gut wie jede Ziffer auf der Bewertungsskala vertreten - wir liefern euch in unserem Pressespiegel eine Übersicht.

Unser Test zu Atomic Heart: Wir haben Atomic Heart natürlich schon selbst auf den Roboter-Zahn gefühlt. In welchen Aspekten uns der bizarre Shooter überzeugt und in welchen nicht, das könnt ihr unter dem folgenden Link nachlesen:

Atomic Heart: Internationale Wertungen im Überblick

Bei Metacritic steht die PC-Version von Atomic Heart aktuell bei einer 77. Die Fassung für Playstation 5 kommt mit 75 Punkten ein klein wenig schlechter weg. Ausgewählte Reviews der wichtigsten Gaming-Magazine findet ihr in der folgenden Tabelle:

Webseite Wertung Generación Xbox 90/100 Dualshockers 84/100 PCGamesN 80/100 Dexerto 80/100 PCGames 80/100 WeGotThisCovered 80/100 GameStar 79/100 GamePro 77/100 Eurogamer 70/100 Gamereactor 70/100 PlayStation LifeStyle 55/100 TheGamer 50/100 GamesRadar+ 50/100 Twinfinite 40/100 GameRant 40/100

Atomic Heart fasziniert - und bekommt viel Kritik

Eine der höchsten Wertungen für Atomic Heart zückt XboxEra. Im Test schreibt Jesse Norris:

Atomic Heart ist ein exzellentes Spiel und ein unglaubliches Debüt von Mundfish. Cleveres Story-Telling, massive Setpieces und spaßige Kämpfe machen es einem leicht, dieses Spiel weiterzuempfehlen.

Stefan Wilhelm des deutschen Magazins PCGames schlägt in seinem Test in eine ähnliche Kerbe:

Mit enorm spaßigem, abwechslungsreichen Gameplay, großartigem Artstyle, interessanter Story und tollem Sound schafft es Atomic Heart, seine vielen kleinen Patzer zu überflügeln.

Auch WeGotThisCovered ist von Atomic Heart überzeugt, auch wenn der Shooter in den Augen von David Morgan keineswegs perfekt ist:

Atomic Heart ist überraschenderweise genau das geworden, was ich erwartet habe. Die größten Stärken des Spiels sind eine Weide für die Augen - das Skript und die Erkundung überzeugen in einer anderweitig sehr gestreckten Spielerfahrung.

Kritischer wird aber bereits Eurogamer in der Review von Alexander Bohn-Elias:

Bioshock-Klon mit verwirrender, oft unbefriedigender Geschichte und vielen unfertig wirkenden Elementen. Wunderschöne Optik und gute Kämpfe sind aber für einen Durchgang fesselnd genug.

TheGamer straft Atomic Heart sogar ziemlich radikal ab. Issy van der Velde schreibt in ihrer Review:

Atomic Heart ist das Resultat eines 15 Jahre langen Prozesses von durchdachten World-Building und Storytelling, wird dem aber zu keinem Moment gerecht. Einzelne Aspekte funktionieren durchaus und würden ohne künstliches Aufbauschen besser funktionieren. [...] Ich bin noch keiner Spielwelt begegnet, die so faszinierend und gleichzeitig so abstoßend ist. Jedes Feature, welches die Spielzeit strecken soll, entspricht dem genauen Gegenteil von Spaß, gleichzeitig zieht mich die Fakultät 3826 immer wieder in ihren Bann.

Josh West von GameRadar geht es recht ähnlich, der Tester schreibt in seinem Fazit zu Atomic Heart:

Atomic Heart hat viele gute Ideen, scheitert aber bereits an den Grundlagen. Mit einer unverständlichen Story, Kämpfen ohne Gewicht und frustrierenden Platform-Abschnitten in First Person steht Atomic Heart im Schatten der Videospiele, von denen es sich so offensichtlich inspirieren lässt.

Wo sind die Nutzer-Reviews? Zum aktuellen Zeitpunkt dürfen sich Spieler auf Metacritic noch nicht zu Atomic Heart äußern. Erst am 22. Februar öffnet das Kritiker-Portal seine Pforten, damit auch User ihr jeweiliges Fazit zu Atomic Heart teilen dürfen.

Seid ihr übrigens an der PC-Version von Atomic Heart interessiert, dann solltet ihr unbedingt einen Blick in das folgende Video werfen. Denn zum aktuellen Zeitpunkt lässt das versprochene Raytracing noch auf sich warten:

10:52 Atomic Heart - Nach fast 5 Jahren RTX-Werbung fehlt plötzlich das Raytracing

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Atomic Heart? Habt ihr vielleicht seit dem Mitternachts-Release am 21. Februar 2023 schon reinspielen und euch ein erstes Fazit bilden können? Teilt es uns in den Kommentaren mit - wir sind auf eure Meinung zu Atomic Heart gespannt!