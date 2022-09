Atomic Heart: Die große Shooter-Hoffnung kommt wahrscheinlich doch später

Vor wenigen Wochen hieß es im gamescom-Trailer zu Atomic Heart, dass der Ego-Shooter noch in diesem Jahr erscheinen wird. Jetzt folgt womöglich direkt eine Kehrtwende, denn der Release ist anscheinend doch nicht so in Stein gemeißelt, wie es ein wenig den Anschein hatte.

Grund dafür ist eine Pressemitteilung von Focus Home Interactive. In dieser gibt Focus einerseits bekannt, dass man fortan als Publisher für Atomic Heart dient und spricht andererseits auch über den Release der Shooterhoffnung. Die Formulierung dabei lässt zumindest die Spekulation zu, dass sich der an Bioshock erinnernde Ego-Shooter wohl etwas verschiebt.

Atomic Heart: Release im Winter 2022

Eigentlich sollte Atomic Heart im 4. Quartal 2022 erscheinen - so stand es bis vor kurzem auch noch auf der Steam-Seite des Shooters. Mittlerweile ist dort aber nur noch die Rede von This Winter . Eine Formulierung, die auch Focus Home in seiner Pressemitteilung verwendet:

Ursprünglich für 2022 geplant, soll das hektische und explosive Action-RPG diesen Winter erscheinen. Pressemitteilung Focus Home Interactive

Was heißt das im Detail? Mit Winter ist in der Branche in der Regel die Zeit zwischen Dezember und März gemeint - in dem Fall also Dezember 2022 und März 2023. Allerdings heißt es in der Focus-Mitteilung wiederum, dass Atomic Heart ursprünglich 2022 erscheinen sollte. Das würde den Dezember als Releasemonat eher ausschließen und eine Verschiebung bedeuten.

Als Grund für die Verschiebung heißt es seitens des Publishers, dass das Entwicklerteam die höchstmögliche Qualität abliefern möchte und dafür schlicht noch ein wenig mehr Zeit benötigt.

Was ist Atomic Heart für ein Spiel?

Seit 2017 und der Ankündigung steht Atomic Heart immer mal wieder im Fokus, denn das aus Russland stammende Spiel erinnert mit seiner Mischung aus Geballer und übernatürlichen Fähigkeiten an ein neues Bioshock. Dabei weiß der Titel bisher auch optisch definitiv zu überzeugen und lockt mit einem teilweise sehr abgefahrenen Gegnerdesign.

Was aber genau in Atomic Heart vor sich geht und wo noch Skepsis angebracht ist, verrät euch derweil Vali in seiner ausführlichen Preview:

15 6 Mehr zum Thema Atomic Heart hat das Potenzial zum Shooter des Jahres, kann aber auch fürchterlich scheitern

Zuletzt aber noch eine gute Nachricht: Trotz des neuen Publishers soll Atomic Heart weiterhin wie geplant im Game Pass von Microsoft erscheinen. An diesen Plänen habe sich nichts geändert.

Ob noch dieses Jahr oder erst 2023: Freut ihr euch auf Atomic Heart? Welche Hoffnung stellt ihr an den Shooter? Schreibt uns doch eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!