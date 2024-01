Auf Steam regiert Palworld gerade uneingeschränkt mit sensationellen Verkaufszahlen

Auf Steam führt gerade kein Weg am Surival-Spiel Palworld vorbei, egal ob es um Spielerzahlen oder verkaufte Exemplare geht. Der Hype ist enorm. (Bild: SinEx/Steam)

Steam hat einen neuen Topseller, der in der Spitze inzwischen von mehr Spielern gleichzeitig gestartet wurde als Elden Ring, New World und Hogwarts Legacy. Wer in den letzten Tagen einen Blick auf die Liste der meistverkauften Spiele geworfen oder Twitch verfolgt hat, weiß schon, wovon wir sprechen: Palworld.

Das allein oder im Multiplayer für bis zu 32 Teilnehmer spielbare Third-Person-Survivalspiel hat sich innerhalb von 40 Stunden nach Release bereits mehr als drei Millionen Mal verkauft, wie Entwickler Pocket Pair auf X (ehemals Twitter) bekannt gab:

Und diese drei Millionen spielen seit dem Release am 19. Januar wie besessen, in der Spitze über eine Million auf Steam allein (Palworld ist gleichzeitig auch für Xbox Series X/S und im Game Pass erschienen).

Tatsächlich fehlen dem japanischen Surivalspiel aktuell nur rund 50.000 Spieler, um an Cyberpunk 2077 auf Platz 5 der meist gespielten Steam-Veröffentlichungen aller Zeiten vorbeizuziehen.

Der Mix aus Survival-Elementen und Pokémon-artigen Dienerkreaturen, die Spieler auf allerlei Weise ausbeuten und im Kampf verwenden können, scheint also gut anzukommen. Ob Palworld auch etwas für euch ist, könnt ihr anhand des Launch-Trailers abschätzen:

3:06 Palworld: Das ist die neue Survival-Open-World, die gerade Steam im Sturm erobert

Zu großer Andrang für die Server

Die Spielermassen führten kurzzeitig zu Server-Problemen, weshalb die Entwickler mithilfe von Epic Games (Palworld benutzt die Unreal Engine) eine Änderung im Backend vornehmen mussten. Inzwischen sollten Verbindungsprobleme wieder seltener auftreten:

Auch bei GameStar spielen wir fleißig mit. Autor Dennis Zirkler verbringt gerade das Wochenende mit dem Early-Access-Test des Spiels - haltet Anfang der Woche Ausschau nach seinem ausführlichen Fazit zur neuen Steam-Sensation. Auf Valves Online-Plattform steht das Spiel aktuell bei 93 Prozent positiven Bewertungen von insgesamt über 23.000 User Reviews.