Erste Bilder zu Avatar 2 zeigen neue Facetten des Planeten Pandora

Einen Trailer zum im Jahr 2021 erscheinenden Avatar 2 gibt es noch nicht, dafür hat der offizielle Twitter-Kanal jetzt eine Reihe von Artworks veröffentlicht, die euch komplett neue Gebiete auf dem Planeten Pandora zeigen.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ