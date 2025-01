Avatar 3 enthüllt erste Bilder zu zwei völlig neuen Na’vi-Völkern und eine Handvoll Story-Details

Avatar: Fire and Ash ist der dritte Film der Reihe. Bildquelle: Disney

Avatar 1 und 2 thronen beide in den Top 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten (via Box Office Mojo). Ob sich der dritte Film von Meister-Regisseur James Cameron dort ebenfalls breit machen kann? Das erfahren wir spätestens ab dem 17. Dezember 2025, sobald Fire and Ash uns wieder in die bunte Welt von Pandora entführt.

Um auf den baldigen Release vorzubereiten, gibt es jetzt ein paar neue Bilder. In einem Interview mit Empire enthüllt Caneron ebenfalls neue Details zur Handlung.

Erste Bilder und die Vorstellung der neuen Völker

Neu mit dabei ist der Ash-Clan der Na’vi, der von der selbstlosen Varang (Oona Chaplin) angeführt wird. Ein erstes Bild des Volks seht ihr hier:

Laut James Cameron ist der Clan von einer schwierigen Vergangenheit gezeichnet. Dazu sagt er konkret:

Varang ist die Anführerin eines Volkes, das eine unglaubliche Katastrophe erlebt hat. Durch diese Erfahrungen ist sie abgehärtet. Sie würde alles für ihr Volk tun, sogar Dinge, die wir als böse ansehen würden.

Und welches Element fehlt jetzt noch? Genau, Wind! Dafür treten in Avatar: Fire and Ash die sogenannten »Wind Traders« auf den Plan. Hier könnt ihr euch die erste Konzeptzeichnung anschauen:

Die Wind Trader sind »nomadische Händler, die vergleichbar mit den Kamelkarawanen auf der Gewürzroute im Mittelalter sind.« Ferner führt Cameron aus:

Und wisst ihr, sie sind einfach lustig. Wie alle Na'vi leben sie in einer Symbiose mit ihren Kreaturen. Wenn ihr nautisches Blut in euren Adern habt, wollt ihr unbedingt auf [ihrem] Schiff sein.

Demnach begrüßen wir in Teil 3 zwei komplett verschiedene Völker, die durch ihre jeweiligen Erfahrungen unterschiedlich geprägt wurden.

Was wir sonst noch zu Avatar: Fire and Ash wissen

Zur Handlung: Nach den Ereignissen von Avatar: The Way of Water leben Jake (Sam Worthington) und Ney’tiri (Zoe Saldana) im Wasserreich des Metkayina-Clans. Dennoch können Jake und seine Familie nicht in Frieden leben, solange Miles Quaritch (Stephen Lang) immer noch am Leben ist. Denn sie befürchten, dass der General sich weiterhin an ihnen rächen möchte.

James Cameron und Rick Jaffa (Planet der Affen: Prevolution, Jurassic World) verfassen - wie schon beim vorherigen Teil - gemeinsam das Drehbuch.

Der Cast besteht aktuell aus:

Sam Worthington als Jake Sully

Zoe Saldana als Ney’tiri

Sigourney Weaver als Kiri

Stephen Land als Colonel Miles Quaritch

Kate Winslet als Ronal

Cliff Curtis als Manowar

Joel David Moore als Norm Spellman

Oona Chaplin als Varang

Für die Sci-Fi-Fantasy-Reihe sind bislang fünf Teile geplant. Demnach erscheint 2029 Avatar 4 und zwei Jahre später folgt Avatar 5. Die Regiearbeit und das Drehbuch übernimmt in allen weiteren Werken ebenfalls James Cameron. Worum es in den kommenden Projekten gehen soll, ist aktuell noch nicht bekannt.