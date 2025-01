»Nicht so schwer«: Der letzte Roman einer großen Fantasy-Reihe beginnt mit einem Seitenhieb gegen George R.R. Martin

Während Fans von Game of Thrones weiter auf The Winds of Winter warten, beendet ein andere Autor seine sechsteilige Fantasy-Romanreihe. Bildquelle: HBO

Wir wollen eigentlich nicht den Finger in die offene Wunde drücken, aber nein, für The Winds of Winter ist noch immer kein Release in Sicht. Nach mehr als 14 Jahren zweifelt sogar George R.R. Martin persönlich daran, ob der vorletzte Roman für sein Lied und Eis und Feuer jemals erscheinen wird.

Für einen anderen Fantasy-Autor läuft es derweil wesentlich geschmeidiger. Autor Larry Correia hat mit einem sechsten und letzten Buch seine Romanreihe Saga of the Forgotten Warrior jetzt offiziell beendet. Und dabei lässt es sich Correia nicht nehmen, ein bisschen gegen seinen Autorenkollegen George R.R. Martin zu sticheln.

Den Roman Heart of the Mountain widmet er im Vorwort nämlich unmissverständlich dem kreativen Kopf hinter dem Universum von Game of Thrones. Wer Correias Buch aufschlägt, findet auf den ersten Seiten den folgenden Seitenhieb:

Für George R.R. Martin. Siehst du? Es ist nicht so schwer.

Der Winter naht - aber wann kommt er denn?

Damit spielt Correia natürlich darauf an, dass Martin sein Lied von Eis und Feuer bis heute nicht beendet hat und Fans händeringend auf einen neuen Roman warten. Mit The Winds of Winter und A Dream of Spring wären immerhin noch zwei Teile offen, während die Buchreihe längst von der HBO-Serie überholt wurde.

Weil Staffel 8 aber weit hinter den Erwartungen zahlreicher Fans zurückblieb, hofft die GoT-Community weiter darauf, dass Martin den Karren aus dem Dreck zieht. Ob der mittlerweile 76-jährige Schriftsteller das Lied von Eis und Feuer jemals beenden wird, lässt sich guten Gewissens bezweifeln.

Martin selbst betonte bereits, dass er dem Wunsch seiner Leser unbedingt nachkommen will. Gleichzeitig gab der Autor aber auch zu, dass er Schwierigkeiten mit dem Schreiben hätte, weil sein eigenes Werk so komplex und umfangreich geworden sei. Ende 2024 zweifelte Martin dann persönlich daran, ob er mit Winds of Winter jemals fertig wird.

2:03 Game of Thrones - offizieller Trailer zur achten und letzten Staffel

Autoplay

Lassen sich Correias und Martins Werke überhaupt vergleichen?

Larry Correia hat mit seiner Romanreihe Saga of the Forgotten Warrior wiederum ein ganz anderes Tempo vorgelegt: Das erste Buch erschien 2015, das letzte 2025 und damit nur zehn Jahre später. Der direkte Vergleich funktioniert aber natürlich nur bedingt.

So kommen Correias Romane zum Beispiel schon mit weniger Seiten pro Buch und einem verhältnismäßig einfacheren Erzählstil daher. Laut Correias eigenen Lesern kommen dessen Bücher zudem auch nicht an die Qualität der Erzählung von Martin heran.

Und während sich Correia in den letzten zehn Jahren primär auf die Saga of the Forgotten Warrior konzentrierte, tobte sich George R.R. Martin mit allerlei anderen Projekten aus.

Ohnehin solltet ihr den Seitenhieb von Correia nicht zu ernst nehmen - auch wenn es Correia wahrscheinlich selbst tut. Martin hatte den amerikanischen Autoren in den vergangenen Jahren wiederholt wegen seiner Verbindungen zur rechten Szene kritisiert, die teilweise auch in Correias persönlichem Roman durchschimmert. The Guardian hat diesen Vorfall bereits 2015 aufgeschlüsselt.

Übrigens: Während The Winds of Winter (weiter) auf sich warten lässt, arbeitet HBO natürlich weiter fleißig an neuen TV-Adaption basierend auf George R.R. Martins Fantasy-Universum. So startet 2025 die neue Serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, während 2026 Staffel 3 von House of the Dragon folgt.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.