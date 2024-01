Avatar: The Last Airbender - Die Netflix-Serie will ein schwieriges Thema umschiffen und bekommt dafür massiven Gegenwind

Sämtliche Hauptcharaktere von Avatar haben persönliche Schwächen, die sie im Lauf der Geschichte überkommen. Netflix streicht offenbar eine davon. Bild: Netflix

Unter Fans von Avatar: The Last Airbender (auf Deutsch Der Herr der Elemente) ist ein mittelschwerer Proteststurm ausgebrochen. Sie befürchten, dass Netflix einen wichtigen Bestandteil des Originals nicht so umsetzt, wie sie es sich wünschen würden. Dabei klingt die gerade bekannt gegebene Änderung erstmal positiv.

Netflix wolle den Sexismus im Gegensatz zum Original entschärfen, heißt es. Konkret soll der Hauptcharakter Sokka in der Adaption kein Sexist sein – warum stören sich so viele Fans daran? Wir erklären die Sache.

Was hinter den Bedenken der Fans steckt

Die Infos stammen aus einem Interview der Hauptdarsteller mit Entertainment Weekly. Schauspielerin Kiawentiio, die die Wasserbändigerin Katara spielt, sagte darin:

Ich habe das Gefühl, wir haben auch rausgenommen, wie sexistisch [Sokka] war. Mir kamen viele Momente in der Originalserie zweifelhaft vor.

Allerdings war dieses Element ganz bewusst in der Originalserie vorhanden: Der 15-jährige Charakter Sokka begann seine Reise mit einem sehr festgefahrenen Weltbild, in dem Männer kämpfen und Frauen Hosen nähen sollten. Im Laufe der Zeit begriff er aber, dass seine sexistischen Ideen der Wirklichkeit nicht entsprachen und wurde schließlich zum Lehrling eines Kriegerinnen-Ordens.

Der Cartoon richtete sich zwar an ein junges Publikum, behandelte aber zahlreiche komplexe Themen wie eben Sexismus, Imperialismus oder Kolonialismus auf kindgerechte Weise. Für eben diesen sensiblen Umgang schätzen viele Fans das Original ganz besonders.

Nun wird auf X (früher Twitter) und Co. die Sorge laut, Netflix habe nicht verstanden, worum es in der Serie eigentlich gehe. Zudem melden einige Fans Bedenken an, dass der immer zu einem lustigen Spruch aufgelegte Sokka ohne dieses zentrale Element seiner Charakterentwicklung zur simplen Witzfigur werden könnte.

Hörbuch-Autor Solisis Dicax schreibt etwa bei X:

Ich könnte ein zweistündiges Video-Essay darüber schreiben, warum Sokkas Sexismus für seine Charakterentwicklung so wichtig war. Die starken Frauen in seinem Leben zu akzeptieren, war ein Meilenstein für ihn (…).

Allein dieser Kommentar hat 36.000 Likes gesammelt und viele weitere schlagen in die gleiche Kerbe – unter diesem Post könnt ihr selber nachlesen:

Das sagt unsere Expertin dazu Steffi Schlottag

@Thepumpkini Noch ist die Serie nicht draußen und wir sollten die Straußenpferde nicht scheu machen, solange wir das Ergebnis nicht selbst gesehen haben. Aber ja, mir gefällt diese Ansage persönlich auch überhaupt nicht. Avatar ist gerade wegen seiner perfekt unperfekten Charaktere so eine großartige Serie, die man sich auch als Erwachsener immer wieder anschauen kann. Um sexistische Denkweisen für ihre Blödheit bloßzustellen, muss man sie nun mal zuerst in die Welt einbauen. Ich halte es für brandgefährlich, solche Themen einfach gar nicht anzusprechen - davon verschwinden sie ja nicht! Und bei Avatar gehört die kritische Auseinandersetzung mit realen Problemen zum Kern der Marke. Daher hoffe ich, dass die Schauspielerin sich vielleicht einfach unklar ausgedrückt hat und dieser Handlungsfaden nicht unter den Teppich gekehrt wird.

Avatar: The Last Airbender startet am 22. Februar 2024 exklusiv bei Netflix. Es erscheinen acht Folgen, die die erste Staffel der Originalserie abdecken sollen. Insgesamt hatte der Cartoon drei Staffeln (sogenannte Bücher), weshalb auch die Live-Adaption mindestens drei Seasons umfassen müsste. Dazu gibt es aber noch keine offiziellen Infos.