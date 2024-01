»Ich weine vor Glück«: Der neue Trailer zur Avatar-Serie von Netflix löst bei Fans starke Gefühle aus

Bald lernen wir eine neue Version des Avatars Aang und seiner Freunde kennen. Bildquelle: Netflix

Das Warten auf den Avatar hat bald ein Ende: Die Realverfilmung von The Last Airbender (deutsch: Der Herr der Elemente) startet bald bei Netflix. Alle acht Folgen werden am 22. Februar 2024 veröffentlicht und sollen die Fans endlich vergessen lassen, wie sehr der legendär miserable Kinofilm im Jahr 2010 sie enttäuscht hat.

Im neuen Trailer gibt es zahlreiche Charaktere und Schauplätze zu sehen, die Serien-Fans schon längst bestens vertraut sind. Und diese vorlagentreue Umsetzung trifft offenbar genau den Geschmack der meisten: Nach nicht mal 24 Stunden hat das Video Millionen Views und hunderttausende Likes gesammelt.

Hier könnt ihr es euch gleich mal selbst anschauen:

2:31 Avatar - Der Herr der Elemente: Neuer Trailer zur Netflix-Serie zeigt einige bekannte Gesichter

Warum der Trailer so gut ankommt

Das Interesse in Zahlen: Der neue Avatar-Trailer ist auf Platz 1 der aktuellen YouTube-Trends geschossen. Allein auf dem englischsprachigen Netflix-Account hat das Video nach 15 Stunden über 2,2 Millionen Views, dazu kommen viele weitere auf diversen anderen Kanälen wie Comicbook.com und anderssprachigen Netflix-Accounts.

Hunderttausende Upvotes und zahlreiche begeisterte Kommentare bei YouTube, aber auch in sozialen Medien wie X (früher Twitter) zeigen, wie gut die Szenen in der Avatar-Community ankommen. Besonders zwei Elemente fahren viel Lob ein.

Appa: Der Himmelsbison war im Cartoon ein wichtiger Charakter, der vielen Fans sehr am Herzen liegt. Im Kinofilm von 2010 kam er kaum vor, doch in der Netflix-Serie scheint er nun seine gebührende Rolle einzunehmen. Das kommt gut an, zum Beispiel bei diesem zu Tränen gerührten Fan:

Bending: Das Bändigen (also Kontrollieren) der vier Elemente ist ein zentraler Bestandteil des Avatar-Universums. Im Trailer ist schon einiges davon zu sehen, von spektakulären Feuerattacken bis zu Aangs ikonischem Windroller. Auch das sorgt für begeisterte Kommentare.

