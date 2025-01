»Komplett ausradiert«: In Captain America 4 sollte eigentlich ein bekannter Wrestler auftreten, doch jetzt gibt es schlechte Nachrichten

Captain America: Brave New World muss scheinbar ohne den Wrestler Seth Rollins auskommen. Bildquelle: Marvel / Disney

Seth »Freakin« Rollins sollte in dem neuen Marvel-Film Captain America: Brave New World eine Rolle spielen. Die Betonung liegt hierbei auf »sollte.« Denn jetzt gibt der Profi-Wrestler bekannt, dass seine Rolle nach vielem Hin- und Her aus der finalen Kino-Fassung gestrichen wurde.

Rollins Auftritt konnte nicht gerettet werden

In einem Interview mit Chris Van Vliet auf der Plattform YouTube gibt Rollins preis, dass seine Rolle (und der Film selbst) der Produktion wohl einige Schwierigkeiten bereitet haben muss.

Das Drehbuch und was ich zu tun hatte, wurde mehrfach umgeschrieben und neu gedreht... Im Grunde genommen wurde meine Rolle entweder umgeschrieben oder komplett gestrichen.

Auch ein weiteres Vorsprechen konnte den Auftritt des Wrestlers nicht vor der Versenkung retten.

Ich habe ein kleines Vorsprechen absolviert, um möglicherweise in eine andere Rolle zu schlüpfen oder um meine Rolle neu zu besetzen - glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es war.

Mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten hat das aber wohl nichts zu tun. Durch die vielen Änderungen am Drehbuch und die Nachdrehs ist am Ende schlichtweg ein anderer Film entstanden als ursprünglich geplant. Welche Rolle Rollins spielen sollte und wie viel Platz sie in der Handlung eingenommen hätte, ist derweil nicht bekannt.

Bereits Ende November 2024 gab ein etablierter Branchen-Insider preis, dass Captain America: Brave New World schon zum dritten Mal überarbeitet werden soll. Grund dafür: Die Meinungen des Test-Publikums fielen weiterhin vorwiegend negativ aus.

Was wir bis jetzt über Captain America: Brave New World wissen

Der Film erscheint am 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos. Im Regiestuhl sitzt der 41-jährige Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox).

2:38 Captain Americas Schild ist der große Star im Trailer zu Brave New World

Autoplay

Worum geht’s? Sam Wilson alias Captain America (Anthony Mackie) hat eine große Aufgabe: Das Erbe seines besten Freundes Steve Rogers weiterzuführen.

Dabei soll eine Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Thaddeus »Thunderbolt« Ross (Harrison Ford) helfen. Doch das erste Problem lässt nicht lange auf sich warten: Ross’ Alter-Ego ist Red Hulk!

Der Cast besteht neben Mackie und Ford ebenfalls aus:

Danny Ramirez als Joaquin Torres/Falcon

Tim Blake Nelson als Samuel Sterns/The Leader

Giancarlo Esposito als Sidewinder

Liv Tyler als Betty Ross

Shira Haas als Sabra

Carl Lumbly als Isaiah Bradley

Mit Thunderbolts* steht am 2. Mai 2025 übrigens schon der nächste Marvel-Blockbuster in den Startlöchern. Laut Hauptdarsteller Sebastian Stan (Bucky Barnes) sind viele Stunts echt und der Film macht sein eigenes Ding. Demnach nimmt sich der Comic-Gigant die vermehrte CGI-Kritik wohl endlich zu Herzen. Mehr dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Für die Rückkehr von Black Panther steht jetzt wohl auch schon ein neuer Plan fest. Nachdem Marvel die Rolle von Chadwick Boseman nach dessen Tod nicht neu besetzen möchte.