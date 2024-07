Für Avengers 5 kehrt Robert Downey Jr. überraschend als Superschurke zu Marvel zurück

Der große Schurke von Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars steht fest: Doctor Doom - und der wird tatsächlich von Robert Downey Jr. gespielt. Bildquelle: Disney/MarvelStudios

Robert Downey Jr. ist mit Marvel noch nicht fertig! Der 59-jährige Schauspieler kehrt mit Avengers 5 tatsächlich ins MCU zurück - allerdings nicht als Iron Man.

Wie der Titel Avengers: Doomsday vielleicht schon vermuten lässt, tritt Doctor Doom als großer Bösewicht des für 2026 angesetzten Marvel-Films auf. Dabei wird der Schurke tatsächlich von Robert Downey Jr. gespielt, wie offiziell auf der San Diego Comic-Con (via Variety) verkündet wurde.

Die Regisseure für Avengers 5 und 6 stehen fest

Dabei handelt es sich nicht um die einzigen alten Bekannten, die Marvel zurückbringt: Ebenso wurde offiziell bestätigt, dass Joe und Anthony Russo die Regie von Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars übernehmen. Die Brüder setzten mit The Winter Soldier, Civil War, Infinity War und Endgame bereits vier der besten MCU-Filme in Szene.

Aktuell lauten die offiziellen Release-Termine der nächsten beiden Avengers-Filme wie folgt:

Avengers 5: Doomsday startet am 29. April 2026

Avengers 6: Secret Wars startet am 5. Mai 2027

Von Iron Man zu Doctor Doom

2008 begründete Iron Man mit Robert Downey Jr. in der Titelrolle das Marvel Cinematic Universe. In den elf darauffolgenden Jahren kehrte der Schauspieler in mehr als zehn verschiedenen MCU-Filmen als Avenger zurück, bis Iron Man 2019 in Endgame im Kampf gegen Thanos sein Leben ließ.

Konkrete Details zur neuen Marvel-Rolle von Robert Downey Jr. sind nicht bekannt. Es lässt sich beispielsweise spekulieren, ob er tatsächlich als Victor von Doom auftritt oder aber als Multiversums-Variante von Tony Stark, die zu Doctor Doom wurde (wie es in den Comics bereits der Fall war).

In den Marvel-Comics ist Victor von Doom beziehungsweise Doctor Doom der Erzfeind von Reed Richards (im MCU dargestellt von Pedro Pascal) und damit ebenso der Fantastic Four. Und ja, es gibt eine Version von Tony Stark, die zu Doctor Doom wurde. Bildquelle: Marvel Comics

War's das mit Kang?

Damit sieht es übrigens ganz danach aus, als hätte sich Marvel von Kang als großen MCU-Bösewicht voll und ganz verabschiedet. Ursprünglich wurde Kang in der Loki-Serie oder Ant-Man and the Wasp: Quantumania als neuer Schurke aufgebaut, der in die Fußstapfen von Thanos treten sollte.

Doch Ende 2023 wurde dessen Darsteller Jonathan Majors von Disney und den Marvel Studios gefeuert. Ausschlaggebend dafür war ein Gerichtsurteil, im Zuge dessen Majors nach Vorwürfen der häuslichen Gewalt in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde.

Mehr dazu, wie es nach Deadpool & Wolverine mit dem Marvel Cinematic Universe weitergeht und was für neue Kinofilme und TV-Serien euch erwarten, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was haltet ihr davon, dass Robert Downey Jr. offiziell als Doctor Doom ins Marvel Cinematic Universe zurückkehrt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!