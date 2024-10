Für Avengers 6 könnte der bisher tödlichste aller Marvel-Schurken zurückkehren

Dr. Doom könnte in Avengers: Secret Wars vielleicht Konkurrenz bekommen. Im Hintergrund erkennt ihr bestimmt schon, von wem wir sprechen. Bildquelle: Marvel/Disney

Thanos ist der gefährlichste Antagonist, mit dem sich die Avengers in den vergangenen Jahren herumschlagen mussten. Mit einem Fingerschnipp löschte der »wahnsinnige Titan« die Hälfte des Universums einfach so aus.

Einzig und allein Infinity Ultron aus der Serie What If…? dürfte dem skrupellosen Koloss seinen Titel streitig machen. Dort springt eine alternative Version des mörderischen Roboters zwischen den Zeitlinien und hat auch ein paar unserer Lieblingshelden auf dem Gewissen.

»Ich bin…unvermeidlich.« Damit könnte Thanos aber nun einmal mehr Recht haben, denn der gefährliche Bösewicht aus Infinity War und Endgame soll wohl in Avengers 6 zurückkehren.

Das Comeback des mörderischen Kriegsherrn in Secret Wars?

Josh Brolin soll sich derzeit in Gesprächen befinden, um seine Rolle des Bösewichts Thanos in Avengers 6 wieder aufzunehmen. Davon berichtet der Insider MyTimeToShineHello auf der Plattform X, der in der Vergangenheit schon oft einen guten Marvel-Riecher vorweisen konnte.

Zwar ist es bis jetzt nur ein Gerücht, aber da wir uns bei Marvel längst in Zeiten der Multiversen befinden, ist nahezu alles möglich. Die gleichnamige Comicvorlage bietet auch gleich eine gute Möglichkeit, den Titanen wieder auferstehen zu lassen.

In der Comic-Miniserie Secret Wars (2015-2016) möchte Dr. Doom das ideale Universum aus den Überresten von zerstörten Realitäten erschaffen. Er möchte seine Pläne natürlich auch um jeden Preis durchsetzen und gerät neben zahlreichen Helden auch mit einigen Bösewichten aneinander.

In der achten Ausgabe macht Dr. Doom nämlich tatsächlich Thanos den Garaus, weil er sich ihm nicht unterwerfen will.

Was wir bis jetzt über Avengers 5 und 6 wissen

Für beide Filme stehen schon folgende Release-Daten fest:

Avengers: Doomsday - 29. April 2026

Avengers: Secret Wars - 5. Mai 2027

3:25 Die Thunderbolts stellen sich ab dem 2. Mai 2025 offiziell bei uns vor. Das wird auch Zeit, denn ein paar Mitglieder sind heiße Kandidaten für den Cast der nächsten Avengers-Filmen.

Viel ist zu der Story von Doomsday noch nicht bekannt. Es soll sich ein neuer Bösewicht erheben und zwar der hochbegabte und arrogante Wissenschaftler Dr. Victor von Doom (Robert Downey Jr.). Zur Handlung von Secret Wars wissen wir demnach noch viel weniger - also nichts.

Sicher ist aber, dass Downeys Figur auch hier eine maßgebliche Rolle spielen wird. In den Regiestühlen nehmen wieder Joe und Anthony Russo Platz, die in der Vergangenheit auch schon bei den anderen Avengers-Werken Winter Soldier, Civil War, Infinity War und Endgame »Cut!« riefen.

Somit hätte Marvel bereits eine Grundlage, um Thanos zurückzubringen. Wenn es zu einem Kampf kommen sollte, dann würde Iron Man zumindest auf einer Metaebene seine verdiente Revanche gegen Thanos bekommen.

Ob wir den zerstörerischen Kriegsherrn in Secret Wars zu sehen bekommen, bleibt jedoch abzuwarten. Was denkt ihr über das mögliche Comeback des Schurken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!