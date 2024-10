Blade im MCU: Es gibt endlich Neuigkeiten zum Marvel-Film, aber die sind nicht erfreulich

Wesley Snipes behält wohl Recht: »There's only ever gonna be one Blade!« Bildquelle: Disney / Marvel

Am 22. Juli 2019 erschien ein Artikel auf GameStar.de. Darin schrieb ein damals noch frischer und unschuldiger (na ja) Vali Aschenbrenner:

Blade-Film für Phase 5 des MCU angekündigt: Mahershala Ali wird zum Daywalker

Pustekuchen! Fünf Jahre nach der Ankündigung ist noch immer nichts vom Vampirjäger zu sehen. Wir befinden uns bereits in Phase 6 des Marvel Cinematic Universe und bislang gibt es so gut wie keine offiziellen Infos zum Marvel-Projekt - bis jetzt.

Endlich gibt es ein Update zum Film. Aber das dürfte Fans nicht gefallen.

Blade verliert - mal wieder - seinen Starttermin

Wie Deadline berichtet, hat Disney den Release von Blade zum x-ten Mal verschoben. Statt am 7. November 2025 wird der Film also frühestens 2026 erscheinen, wenn überhaupt.

Denn ursprünglich hätte Blade bereits 2023 im Lichtspielhaus anlaufen sollen. Dann war es 2024. Dann 2025. Nun also die nächste Verschiebung. Der Film hat schon vor Drehstart gleich zwei Regisseure verheizt und auch der inzwischen 50-jährige Hauptdarsteller Mahershala Ali wird nicht jünger.

Habt ihr Lust auf eine weitere interessante Zahl? Blade im MCU kommt bereits auf fünf Drehbücher! Ach, ihr seht: Wenn es weiter so geht, liegt das Projekt wohl bald im Sarg.

3:25 Thunderbolts: In Marvels Antwort auf Suicide Squad geht es wenig heldenhaft zu

Autoplay

Kevin Feige will kein Risiko eingehen

Deadline schreibt im oben verlinkten Artikel, dass MCU-Mastermind Kevin Feige den besten Blade-Film aller Zeiten machen wolle. Ins gleiche Horn stößt auch die Schauspielerin Mia Goth (X, Pearl, MaXXXine), die an der Seite von Mahershala Ali eine wichtige Rolle spielen soll.

Im Rahmen der Premiere ihres Horrorfilms MaXXXine sagte sie auf das Blade-Projekt angesprochen:

[Marvel] ist [Blade] wirklich wichtig. Sie wollen einen großartigen Film machen. Das ist das Gefühl, das ich von ihnen vermittelt bekomme, und das fühlt sich gut an.

Laut Deadline werde Marvel nicht mit den Dreharbeiten beginnen, bis man das perfekte Skript habe.

Die Macher von Predator: Badlands hingegen sind sich offenbar sicher, ein perfektes Skript zu haben. Dieser Film hat sich nämlich den ursprünglich für Blade angedachten Slot geschnappt und erscheint demnach am 7. November 2025 im Kino.

Vier Jahre nach der ersten Ankündigungs-News hat ein inzwischen nicht mehr ganz so frischer und definitiv nicht unschuldiger Vali Aschenbrenner übrigens eine wunderbare Kolumne über den allerersten Blade-Film aus dem Jahr 1998 geschrieben. Wenn ihr gemeinsam mit uns ein bisschen der Nostalgie frönen möchtet, schaut mal in die obige Linkbox, da haben wir euch die Kolumne verlinkt.

Übrigens ist Blade nicht der einzige Superheld bei Marvel, dessen großes Kino-Abenteuer einfach nicht vorankommt. Auch Don Cheadle in seiner Rolle als War Machine hat inzwischen keine Ahnung mehr, wie es um seinen Solofilm steht.