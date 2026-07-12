Zu Avengers 5 gibt's endlich ein richtiges Bild, das einen offiziellen Blick auf die 26 Helden und ihren großen Widersacher enthüllt

Allzu lange lässt Avengers: Doomsday nicht mehr auf sich warten. Am 16. Dezember 2026 entbrennt in den deutschen Kinos der Kampf gegen Doctor Doom und damit um die Zukunft des Marvel Cinematic Universe. Und dafür scheint das offizielle Marketing jetzt endlich in die Gänge zu kommen.
Denn bisher gab es nur die Logos von Avengers 5 und 6, eine Handvoll kurzer Teaser-Trailer und gelegentliche Cast-Interviews zu sehen und hören. Auf der Shanghai Expo in China wurde jetzt aber ein Poster-Artwork des Künstlers Andy Park enthüllt, das die 26 Helden von Doomsday und ebenso ihren Widersacher in all ihrer Pracht zeigt.
Werft am besten einfach mal selbst einen Blick darauf:
Diese Helden und Schurken sind auf dem neuen Poster zu Avengers: Doomsday zu sehen
Und damit ihr keinen Überblick verliert, haben wir wie folgt mal alle 26 Helden und den einen Schurken für euch aufgelistet:
- Robert Downey Jr. als Doctor Doom
- Tom Hiddleston als Loki
- Chris Evans als Steve Rogers
- Chris Hemsworth als Thor
- Paul Rudd als Scott Lang alias Ant-Man
- Anthony Mackie als Sam Wilson alias Captain America
- Danny Ramirez als Joaquin Torres alias The Falcon
- Simu Liu als Shang-Chi
- Leticia Wright als Shuri alias Black Panther
- Winston Duke als M’Baku
- Pedro Pascal als Reed Richards alias Mr. Fantastic
- Vanessa Kirby als Sue Storm alias Invisible Woman
- Joseph Quinn als Johnny Storm alias The Human Torch
- Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm alias The Thing
- James Marsden als Scott Summers alias Cyclops
- Alan Cumming als Kurt Wagner alias Nightcrawler
- Rebecca Romijn als Raven Darkhölm alias Mystique
- Kelsey Grammer als Hank McCoy alias Beast
- Channing Tatum als Remy LeBeau alias Gambit
- Sir Ian McKellen als Erik Lehnsherr alias Magneto
- Sir Patrick Stewart als Charles Xavier alias Mr. X
- Florence Pugh als Yelena Belova alias Black Widow
- Sebastian als Bucky Barnes alias Winter Soldier
- David Harbour als Alexei Shostakov alias Red Guardian
- Wyatt Russell als John Walker alias USAgent
- Hannah John-Kamen als Ava Starr alias Ghost
- Lewis Pullman als Bob Reynolds alias The Sentry
Puh, das ist ein ganz schöner Brocken. Und mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich hierbei längst um nicht alle Helden (und auch Schurken), die in Avengers: Doomsday ihr Comeback feiern. So halten sich etwa hartnäckige Gerüchte um Auftritte von Hugh Jackman als Wolverine oder Tobey Maguire als Spider-Man.
Ein paar Überraschungen dürfte sich Marvel aber definitiv fürs Kino aufsparen wollen.
Für Marvel-Boss Kevin Feige geht mit Avengers 5 ein Traum in Erfüllung
Zu dem wilden Mix aus unterschiedlichsten Marvel-Figuren hat sich im Zuge der Shanghai Expo übrigens auch Studiochef Kevin Feige persönlich geäußert:
Es geht darum, Helden zusammenzubringen, die möglicherweise nicht gut miteinander auskommen und sie dazu zu zwingen, das zu tun, was für die Welt am besten ist.
Die X-Men, die Avengers, die New Avengers und die Fantastic Four gemeinsam zu sehen ist ein Traum, von dem ich die gedacht hätte, dass er mal in Erfüllung gehen würde.
Wie genau dieser Traum aussieht, erfahren wir wie bereits erwähnt am 16. Dezember 2026, sobald Avengers: Doomsday in den deutschen Kinos startet. Am 17. Dezember 2027 folgt dann schon Avengers: Secret Wars. Und darauf soll dem Marvel Cinematic Universe ja so etwas wie ein Reboot blühen.
Aber bevor das alles passiert, schwingt sich am 29. Juli 2026 erstmal noch Spider-Man: Brand New Day auf die große Leinwand. Mehr dazu, was gerade alles im MCU passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.
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