Zu Avengers 5 gibt's endlich ein richtiges Bild, das einen offiziellen Blick auf die 26 Helden und ihren großen Widersacher enthüllt

Mit Avengers: Doomsday erreicht das Marvel Cinematic Universe schon bald seinen nächsten Höhepunkt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Allzu lange lässt Avengers: Doomsday nicht mehr auf sich warten. Am 16. Dezember 2026 entbrennt in den deutschen Kinos der Kampf gegen Doctor Doom und damit um die Zukunft des Marvel Cinematic Universe. Und dafür scheint das offizielle Marketing jetzt endlich in die Gänge zu kommen.

Denn bisher gab es nur die Logos von Avengers 5 und 6, eine Handvoll kurzer Teaser-Trailer und gelegentliche Cast-Interviews zu sehen und hören. Auf der Shanghai Expo in China wurde jetzt aber ein Poster-Artwork des Künstlers Andy Park enthüllt, das die 26 Helden von Doomsday und ebenso ihren Widersacher in all ihrer Pracht zeigt.

Werft am besten einfach mal selbst einen Blick darauf:

Für dieses Artwork ist der Künstler Andy Park verantwortlich, der viele Jahre als Director of Visual Development für Marvel gearbeitet hat. Es handelt sich um sein letztes Werk für die Superhelden-Schmiede, da Park ebenfalls von der großen Entlassungswelle bei Disney im April 2026 betroffen ist. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Diese Helden und Schurken sind auf dem neuen Poster zu Avengers: Doomsday zu sehen

Und damit ihr keinen Überblick verliert, haben wir wie folgt mal alle 26 Helden und den einen Schurken für euch aufgelistet:

Robert Downey Jr. als Doctor Doom

Tom Hiddleston als Loki

Chris Evans als Steve Rogers

Chris Hemsworth als Thor

Paul Rudd als Scott Lang alias Ant-Man

Anthony Mackie als Sam Wilson alias Captain America

Danny Ramirez als Joaquin Torres alias The Falcon

Simu Liu als Shang-Chi

Leticia Wright als Shuri alias Black Panther

Winston Duke als M’Baku

Pedro Pascal als Reed Richards alias Mr. Fantastic

Vanessa Kirby als Sue Storm alias Invisible Woman

Joseph Quinn als Johnny Storm alias The Human Torch

Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm alias The Thing

James Marsden als Scott Summers alias Cyclops

Alan Cumming als Kurt Wagner alias Nightcrawler

Rebecca Romijn als Raven Darkhölm alias Mystique

Kelsey Grammer als Hank McCoy alias Beast

Channing Tatum als Remy LeBeau alias Gambit

Sir Ian McKellen als Erik Lehnsherr alias Magneto

Sir Patrick Stewart als Charles Xavier alias Mr. X

Florence Pugh als Yelena Belova alias Black Widow

Sebastian als Bucky Barnes alias Winter Soldier

David Harbour als Alexei Shostakov alias Red Guardian

Wyatt Russell als John Walker alias USAgent

Hannah John-Kamen als Ava Starr alias Ghost

Lewis Pullman als Bob Reynolds alias The Sentry

Puh, das ist ein ganz schöner Brocken. Und mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich hierbei längst um nicht alle Helden (und auch Schurken), die in Avengers: Doomsday ihr Comeback feiern. So halten sich etwa hartnäckige Gerüchte um Auftritte von Hugh Jackman als Wolverine oder Tobey Maguire als Spider-Man.

Ein paar Überraschungen dürfte sich Marvel aber definitiv fürs Kino aufsparen wollen.

1:21 Der erste Trailer zu Avengers: Doomsday kündigt die Rückkehr von Steve Rogers an

Autoplay

Für Marvel-Boss Kevin Feige geht mit Avengers 5 ein Traum in Erfüllung

Zu dem wilden Mix aus unterschiedlichsten Marvel-Figuren hat sich im Zuge der Shanghai Expo übrigens auch Studiochef Kevin Feige persönlich geäußert:

Es geht darum, Helden zusammenzubringen, die möglicherweise nicht gut miteinander auskommen und sie dazu zu zwingen, das zu tun, was für die Welt am besten ist. Die X-Men, die Avengers, die New Avengers und die Fantastic Four gemeinsam zu sehen ist ein Traum, von dem ich die gedacht hätte, dass er mal in Erfüllung gehen würde.

Wie genau dieser Traum aussieht, erfahren wir wie bereits erwähnt am 16. Dezember 2026, sobald Avengers: Doomsday in den deutschen Kinos startet. Am 17. Dezember 2027 folgt dann schon Avengers: Secret Wars. Und darauf soll dem Marvel Cinematic Universe ja so etwas wie ein Reboot blühen.

Aber bevor das alles passiert, schwingt sich am 29. Juli 2026 erstmal noch Spider-Man: Brand New Day auf die große Leinwand. Mehr dazu, was gerade alles im MCU passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.