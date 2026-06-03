Nach Avengers 5 und 6 beginnt »Phase 0« - warum das Marvel Cinematic Universe nochmal von vorne anfängt

Vor 18 Jahren legte Iron Man den Grundstein des Marvel Cinematic Universe. Nach Avengers 6 übernehmen die X-Men dieselbe Verantwortung. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Nach Avengers 5 und 6 blüht dem MCU ein Neustart – das hat Marvel-Chef Kevin Feige längst bestätigt. Und in Anbetracht der Comicvorlage für Doomsday und Secret Wars kommt das nicht unbedingt überraschend. (Wir gehen an dieser Stelle mal absichtlich nicht in die Tiefe, um potenzielle Spoiler zu vermeiden.)

Aber warum will Marvel überhaupt alles nochmal auf Anfang setzen, nachdem über 37 Filme und 30 TV-Serien das MCU zu dem geformt haben, was es heute ist? Darüber hat Joe Russo einer der Co-Regisseure von Avengers 5 und 6 gesprochen – wie unter anderem THR berichtet.

Marvel will neue Fans ködern, die keine Lust auf jeweils über 30 Filme und Serien haben

Und seine Antwort dürfte nicht gerade überraschen: Nachdem das MCU 18 Jahre lang so gut wie immer im gleichen Teich an Zuschauern gefischt hat, will man jetzt neuen Fans eine Chance geben, bei Marvel einzusteigen ohne sich erst mit einer ganzen Wagenladung an vorangegangenen Filmen und Serien beschäftigen zu müssen:

Passt auf, wir haben uns heute Vormittag erst mit Robert [Downey Jr.] getroffen und darüber gesprochen, dass wir wieder bei Phase Null anfangen. Das heißt, wir fangen ganz von vorne an. Wir wollen sicherstellen, dass jeder das Gefühl hat, dass wir uns nicht auf irgendwas aus der Vergangenheit stützen.

1:07 Avengers: Doomsday enthüllt im dritten Teaser-Trailer, dass die X-Men samt Ian McKellen und Patrick Stewart zurückkehren

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Beim Neustart des MCUs machen die X-Men den Anfang

Das klingt nach einem ziemlich harten Reset. Marvel-Chef Kevin Feige persönlich formulierte den Neustart des MCUs, der uns nach Secret Wars blüht, noch wesentlich diplomatischer. Fest steht aber allemal: Die X-Men sollen dann mit einem eigenen Film die neue Ära von Marvel einläuten.

Wann das Reboot der Mutanten in den Kinos startet und welche Darstellerinnen und Darsteller denn in die Rollen von Professor X, Magneto, Cyclops und Co. schlüpft, ist aktuell nicht bekannt. Zumindest der dafür verantwortliche Regisseur steht bereits fest: Jake Schreier, der sich mit Thunderbolts bereits beweisen konnte.

Spannend wird dann natürlich auch, ob selbst die prominentesten Superhelden wie Iron Man (Robert Downey Jr.) oder Captain America (Chris Evans) neu besetzt werden. Feige hat das bisher nicht ausgeschlossen und sogar schon indirekt angedeutet.

Bevor das Marvel Cinematic Universe wieder auf bei Phase Null anfängt, müssen jetzt aber erstmal Avengers 5 und 6 erscheinen: Doomsday startet am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos, am 17. Dezember 2027 folgt dann bereits Secret Wars.

Davor schwingt sich noch Spider-Man: Brand New Day am 29. Juli 2026 auf die große Leinwand.