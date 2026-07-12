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Tempest Rising: Einer der coolsten C&C-Nachfahren bekommt ein Story-Addon und die ersten Missionen sind ab sofort kostenlos spielbar

Das Echtzeitstrategiespiel Tempest Rising bekommt sein erstes Story-Addon und mit der neuen Demo könnt ihr die ersten zwei Missionen daraus kostenlos testen.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
12.07.2026 | 09:43 Uhr

39,99 €

Die Story von Tempest Rising geht weiter. Die Story von Tempest Rising geht weiter.

Da EA die C&C-Marke seit einiger Zeit nur für Mobile-Games und Remakes hervorholt, haben sich in den letzten Jahren einige geistige Nachfolger entwickelt. Einer der interessantesten und bekanntesten von ihnen ist das Echtzeitstrategiespiel Tempest Rising. In unserem ausführlichen Test konnte das Spiel eine solide Wertung von 76 Punkten erzielen.

Jetzt erhält es mit The Veti’s Wrath die erste und einzige Story-Erweiterung. Und dank einer neuen Demo könnt ihr sie sogar kostenlos ausprobieren.

Demo, DLC und Rabatt

Was enthält die Erweiterung? The Veti’s Wrath enthält eine umfangreiche Kampagne mit elf neuen Story-Missionen. Ihr müsst gestohlene Technik zurückerlangen und die Verderbnis beseitigen, die das Bestehen eurer Zivilisation gefährdet. Für die Erweiterung schlüpft ihr in die Rolle der Veti, der dritten Fraktion von Tempest Rising und erhaltet einen weiteren Blickwinkel auf den anhaltenden Krieg.

Wann ist der Release? Einen festen Termin gibt es noch nicht, doch das Story-Addon soll noch 2026 erscheinen. Informationen zum Kaufpreis gibt es bisher keine.

Video starten 1:31 Das Echtzeitstrategiespiel Tempest Rising zeigt die erste Story-Erweiterung und eine neue Fraktion

Kostenlos ausprobieren geht jetzt schon

Entwickler Slipgate Ironworks und Publisher Saber Interactive haben zum Bewerben der Erweiterung auf Steam eine neue kostenlose Demo veröffentlicht, mit der ihr die ersten zwei Missionen von The Veti’s Wrath ausprobieren könnt. Das Hauptspiel müsst ihr für die Demo nicht besitzen. Sie lohnt sich also auch für völlig neue Spieler.

Wenn euch die Demo gefällt und ihr Tempest Rising noch nicht in eurer Spielebibliothek habt, könnt ihr es noch bis zum 13. Juli 2026 mit 30 Prozent Rabatt für 28 Euro anstelle von 40 Euro kaufen.

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Was ist Tempest Rising? Wenn ihr das Spiel noch gar nicht kennt, holen wir euch gerne ab. In dem Echtzeitstrategiespiel errichtet ihr Basen auf einer alternativen, postnuklearen Version der Erde und befehligt Truppen aus verschiedenen Fraktionen, um im Kampf um Macht und Ressourcen siegreich hervorzugehen. In zwei Story-Kampagnen mit je elf Missionen bekommt ihr das Leben in dieser feindlichen Welt aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu sehen.

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Genre: Strategie

Release: 24.04.2025 (PC)

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