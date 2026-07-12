Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Welches Total War ist das beste? Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis ist eindeutig [Best of GameStar]

Aus 18 Spielen solltet ihr das beste Total War aller Zeiten wählen - und eure Entscheidung fällt eindeutig aus. Und nein, Total War: Arena landet nicht auf dem Siegertreppchen.

Profilbild von Dimitry Halley

Dimitry Halley
12.07.2026 | 05:00 Uhr

53,99 €

Welches von den 18 Total Wars hat es bei euch auf Platz 1 geschafft? Welches von den 18 Total Wars hat es bei euch auf Platz 1 geschafft?

Total War ist eine der langlebigsten und besten PC-Strategieserien überhaupt. 2026 befinden sich sogar gleich zwei mit Spannung erwartete Neuzugänge von Studio Creative Assembly in Entwicklung. Während Total War: Warhammer 40.000 bereits nächstes Jahr erscheinen dürfte, ist das nicht mehr für möglich gehaltene Medieval 3 noch in der Konzeptphase.

Während wir uns schon die Hände reiben, haben wir zurückgeblickt und aus mittlerweile 18 Total Wars das unserer Meinung nach beste Total War gekürt. Doch damit nicht genug: Auch ihr konntet abstimmen und wählt einen klaren Favoriten, der ziemlich genau auf Linie mit unserer Abstimmung liegt. Bereits auf Platz 2 beginnen allerdings die Abweichungen.

Gehen wir die Plätze mal durch.

Das beste Total War: So habt ihr abgestimmt

Rund 1.000 Leute haben mitgemacht, alle durften jeweils eine Stimme für ihren Favoriten abgeben. So sieht das Ergebnis in aufsteigender Reihenfolge aus:

  1. Medieval 2: Total War (22 Prozent)
  2. Total War: Rome 2 (15 Prozent)
  3. Empire: Total War (13 Prozent)
  4. Total War: Warhammer 3 (13 Prozent)
  5. Rome: Total War (8 Prozent)
  6. Total War: Shogun 2 (8 Prozent)
  7. Total War: Warhammer 2 (6 Prozent)
  8. Napoleon: Total War (3 Prozent)
  9. Total War: Attila (3 Prozent)
  10. Total War: Three Kingdoms (2 Prozent)
  11. Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai (2 Prozent)
  12. Medieval: Total War (1 Prozent)
  13. Total War: Pharaoh (1 Prozent)
  14. Total War: Warhammer (1 Prozent)
  15. Total War: Arena (1 Prozent)
  16. Total War Saga: Thrones of Britannia (1 Prozent)
  17. Shogun: Total War (0 Prozent)
  18. Troy: A Total War Saga (0 Prozent)

An diesem Ranking fallen ein paar essenzielle Punkte auf. Zum einen nervt es beim Zusammentippen tierisch, dass die Serie dauernd rumdreht, ob jetzt Total War oder der eigentliche Titel vorne stehen. Zum anderen halten sage und schreibe acht Menschen Total War: Arena für das beste Total War aller Zeiten und wir wüssten so gerne die Gründe dafür. Bitte. Schreibt sie uns in die Kommentare!

Video starten 10:24 Total War: Warhammer 40K sprengt alles!

Aber noch viel wichtiger: Auf dem Siegertreppchen finden sich ein paar Überraschungen. Klar, wie zu erwarten thront Medieval 2 wie auch bei uns ungeschlagen an der Spitze, denn kein Total War begeistert im Schnitt die Leute so sehr wie der bisher letzte Ausflug ins Hoch- und Spätmittelalter.

Doch danach wird es spannend: Anders als wir hebt ihr nicht das originale Rome auf Platz 2, sondern Rome 2. Und auf Platz 3 dann überraschend das neuzeitliche Empire: Total War von 2009, das bei uns bloß auf Platz 11 landet. Auch hier: Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr daran so liebt.

Abseits davon sind viele Platzierungen selbsterklärend. Die kontroversen Total Wars der jüngeren Vergangenheit wie Thrones of Britannia und Pharaoh landen auch bei euch sehr weit unten, interessant aber auch, dass das eigentlich ziemlich spaßige Troy wirklich gar keinen Blumentopf bei euch gewinnt.

Mehr zum Thema
Jemand hat Medieval 2: Total War hervorragend remastert (und Rome auch)
von Peter Bathge
Jemand hat Medieval 2: Total War hervorragend remastert (und Rome auch)
Total War: Warhammer 3 - Nur einer hat den versehentlichen Reveal eines neuen Kommandanten bemerkt
von Fabiano Uslenghi
Total War: Warhammer 3 - Nur einer hat den versehentlichen Reveal eines neuen Kommandanten bemerkt
Total War: Medieval 3 - Das Strategiespiel schneidet sich eine Scheibe bei Crusader Kings ab
von Fabiano Uslenghi
Total War: Medieval 3 - Das Strategiespiel schneidet sich eine Scheibe bei Crusader Kings ab

So oder so sind wir wahrscheinlich alle gespannt, wie es mit Total War in Zukunft weitergeht. Auf was freut ihr euch mehr, Medieval 3 oder Warhammer 40.000? Habt ihr vielleicht ein ganz anderes Wunsch-Setting, dem sich die Serie eurer Meinung nach endlich einmal annehmen sollte? Schreibt es uns in die Kommentare!

zu den Kommentaren (103)
Preisvergleich
alle anzeigen
Total War: WARHAMMER III
Tipp GamesPlanet Website
Total War: WARHAMMER III
ab 53,99 €

ANZEIGE

Kommentare(90)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Total War: Warhammer 3

Total War: Warhammer 3

Genre: Strategie

Release: 17.02.2022 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

Welches Total War ist das beste? Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis ist eindeutig [Best of GameStar]

vor einer Woche

Total War: Warhammer 3 - Niemand hat den versehentlichen Reveal eines neuen Kommandanten bemerkt, nur ein deutscher GameStar-Leser

vor einer Woche

Total War: Warhammer 3 enthüllt die nächsten Anführer des gewaltigen Endzeit-DLCs und wirft das ganze Endgame um

22.05.2026

Am Wochenende gibt's auf Steam die volle Packung Warhammer für gar kein Geld

17.05.2026

Total War ist gerade auf dem besten Weg, nach viel Stress mit den Fans alles wieder gut zu machen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Welches Total War ist das beste? Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis ist eindeutig [Best of GameStar]   103     12

vor 2 Stunden

Welches Total War ist das beste? Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis ist eindeutig [Best of GameStar]
Es sieht ganz so aus, als werde GTA 6 beim Tragen der Waffen deutlich realistischer als all seine Vorgänger   14     1

vor 15 Stunden

Es sieht ganz so aus, als werde GTA 6 beim Tragen der Waffen deutlich realistischer als all seine Vorgänger
Netflix hat schon viele meiner liebsten Serien nach einer Staffel abgesetzt, aber bei 3 davon sitzt der Schmerz besonders tief   11     3

vor 16 Stunden

Netflix hat schon viele meiner liebsten Serien nach einer Staffel abgesetzt, aber bei 3 davon sitzt der Schmerz besonders tief
In Staffel 2 der aktuell besten Marvel-Serie feiern gleich drei Star-Trek-Ikonen eine heimliche Wiedervereinigung   1

vor 18 Stunden

In Staffel 2 der aktuell besten Marvel-Serie feiern gleich drei Star-Trek-Ikonen eine heimliche Wiedervereinigung
mehr anzeigen