Fünf Jahre nach dem Tod von Chadwick Boseman steht jetzt wohl der Marvel-Plan für Black Panther fest

Der Sohn von T'Challa (Chadwick Boseman) könnte bei der Zukunft des MCUs eine wichtige Rolle spielen.

2020 starb Chadwick Boseman mit 43 Jahren an einer Krebserkrankung und hinterließ damit auch eine Lücke in der Superhelden-Riege des Marvel Cinematic Universe. Gegen eine Neubesetzung von T’Challa entschied sich Marvel allerdings, stattdessen wurde sein Tod ebenfalls im Kinofilm Black Panther: Wakanda Forever aufgearbeitet.

Darin trat T’Challas Schwester Shuri (Letitia Wright) in dessen Fußstapfen und übernahm als neuer Black Panther die Rolle als Wakandas Beschützer. Gleichzeitig offenbarte der Film aber auch: T’Challa hatte einen Sohn, der den gleichen Namen wie sein Vater trägt.

T'Challas Sohn könnte für das MCU jetzt sehr wichtig werden

Und aus ihm möchte Marvel jetzt offenbar den nächsten Black Panther machen. Das lässt sich zumindest auf ein Gerücht zurückführen, das der etablierte Branchen-Insider Jeff Sneider teilte. Sneider sprach noch von einem Recast von T’Challa, allerdings handelte es sich hierbei wohl um ein Missverständnis.

In die Diskussion schaltete sich mit MyTimeToShineHello nämlich noch ein weiterer Insider ein, demzufolge Sohn T’Challa und nicht Vater T’Challa gemeint ist. Demnach sucht Marvel aktuell nach einem Darsteller, der dann als aufgewachsene Version der in Wakanda Forever etablierten Figur auftritt.

2:10 Wakanda Forever enthüllt im Trailer die Nachfolger von Iron Man & Black Panther

Beachtet dabei natürlich: Hierbei handelt es sich um Gerüchte, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt wurden. Allerdings würden sich die Meldungen durchaus damit ergänzen, dass Wakanda Forever den Sohn von T’Challa als dessen möglichen Nachfolger etabliert.

Vielleicht ist das dann schon in Black Panther 3 der Fall, der Ende 2024 offiziell von Marvel bestätigt wurde (via Deadline). Dabei übernimmt abermals Ryan Coogler (Creed, Sinners) die Regie, während Denzel Washington in einer Hauptrolle auftritt.

Wann Black Panther 3 in den Kinos startet, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht bekannt. Fans dürfen wahrscheinlich frühestens 2027 damit rechnen, da sich das Projekt im Moment noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet.

Übrigens: Als nächster Kinofilm des Marvel Cinematic Universe steht Captain America: Brave New World für den 13. Februar 2025 in den Startlöchern. Daraufhin folgen am 2. Mai Thunderbolts und am 24. Juli Fantastic Four: First Steps.

Am 29. April 2026 steht mit Doomsday wiederum das nächste Leinwandabenteuer der Avengers an.