Den berühmten GTA-Schriftzug kennt fast jeder Spiele-Fan - aber wo er eigentlich herkommt, weiß fast niemand

Wer hätte gedacht, dass die Buchstaben des GTA-Logos schon eine über 50-jährige Geschichte haben?

Manche Markenlogos wird man einfach nicht los. Bei Automarken liegt das häufig daran, dass wir den Mercedes-Stern und die Audi-Ringe ständig im Alltag sehen; bei Spielmarken liegt es daran, dass das Design irgendwie einprägsam ist. Unser Autor Jesko kann sich noch gut daran erinnern, wie er zu Schulzeiten das Assassin's-Creed-Logo und den Skyrim Drachen aus dem Gedächtnis auf die Rückseite seines College-Blocks kritzelte.

Auch das GTA-Logo mit seinen geschwungenen Buchstaben im Stil der 70er Jahre dürfte fast jedem ein Begriff sein. Dabei hatte die Gangsterspiel-Reihe bei ihren ersten Teilen noch gar kein festgelegtes Design; die Logos von GTA 1 und 2 sahen völlig unterschiedlich aus. Der Grand Theft Auto-Schriftzug in der Schriftart Pricedown hielt erst 2001 mit GTA 3 Einzug in die Reihe.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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Der Preis ist heiß

Das Logo wurde damals vom kanadischen Designer Ray Larabie entworfen. Nur die wenigsten wissen allerdings, dass die Schriftart und auch die Grundidee der übereinandergestapelten Wörter gar nicht von Rockstar und Larabie stammen, sondern von einer deutlich älteren amerikanischen Fernseh-Spielshow.

Die Rede ist von The Price Is Right zu Deutsch Der Preis ist heiß . In der Sendung müssen die Kandidaten die Verkaufspreise verschiedener Produkte möglichst exakt erraten, ohne die tatsächliche Summe zu überschreiten. Die Spielshow, die 1972 beim US-Sender CBS anlief, ist eine der am längsten laufenden Fernsehsendungen weltweit und hat mittlerweile über 10.000 Episoden hervorgebracht.

Ab 1989 gab es Der Preis ist heiß auch im deutschen Fernsehen zu sehen, damals im RTL-Nachmittagsprogramm.

Doch zurück zum Logo, denn das nutzt bereits seit über 50 Jahren die Schriftart Pricedown, die tatsächlich auch nach der Sendung benannt wurde. Wer das Logo damals designt hat, lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei nachvollziehen, es könnte allerdings der Art Director der Sendung, Don Roberts, gewesen sein. Der Logo-Schriftzug und davon abgeleitete Schriftart Pricedown sind wiederum Weiterentwicklungen der Schriftart Pinto Flare, die Ende der 60er Jahre bei der New Yorker Schriftsatz-Firma Franklin Photolettering entstand.

Dass das GTA-Logo keine Eigenkreation von Rockstar ist, war nie wirklich ein Geheimnis – ein simpler Blick auf die beiden Logos genügt für diese Erkenntnis. Offenbar überschneiden sich die Zielgruppen für GTA und Der Preis ist heiß, aber nicht so wirklich. Denn vielen GTA-Fans war die Geschichte des Logos bislang nicht bekannt, wie dieser Reddit-Thread beweist. Ein User kommentiert darunter: Was zur Hölle, diese Verbindung habe ich bisher nie hergestellt. LOL.

Eigentlich geht es in dem Thread aber um die Erkenntnis, dass das GTA-Logo bis auf das R im Wort Grand keinen einzigen Großbuchstaben benutzt, auch nicht bei Wortanfängen. Alle anderen Lettern sind nämlich die Minuskel-, beziehungsweise Kleinschrift-Version der Buchstaben von Pricedown.

So, jetzt habt ihr genug unnützes Wissen über Schriftarten und Layout gesammelt, mit dem ihr garantiert auf der nächsten Party angeben könnt. Noch mehr Infos und interessante Neuigkeiten rund um GTA 6 findet ihr in der obigen Linkbox. Das Spiel erscheint am 19. November.