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Avengers 5: Wenn ihr die Stimme von Robert Downey Jr. im Doomsday-Trailer nicht erkannt habt, dann hat das einen einfachen Grund

18 Jahre lang wurde Robert Downey Jr. im MCU vom deutschen Synchronsprecher Tobias Meister vertont, doch genau das ändert sich jetzt.

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Franziska Hammerschmidt
21.07.2026 | 11:44 Uhr

Robert Downey Jr. klingt als Dr. Doom eindeutig anders als in seiner letzten MCU-Rolle Iron Man. Bildquelle: Marvel StudiosDisney Robert Downey Jr. klingt als Dr. Doom eindeutig anders als in seiner letzten MCU-Rolle Iron Man. Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Fans wurden endlich mit einem ersten Trailer zu Avengers: Doomsday beschenkt – aber Moment. »Something's coming. Something we may not be able to deter« (deutsch: »Es kommt etwas. Etwas, das wir womöglich nicht aufhalten können.«). Wer spricht denn da? 

Die ersten Sekunden des Trailers lösten bereits heiße Diskussionen aus, wessen Stimme wir denn direkt am Anfang vernehmen. Und ja: Es ist tatsächlich Robert Downey Jr. alias Dr. Doom. 

Downey Jr. spricht kontrollierter, tiefer und hat einen starken osteuropäischen Akzent – passend zu Dooms Heimat Latveria, einem fiktiven Staat in Osteuropa. Außerdem klingt es so, als ob nachträglich ein blecherner Effekt auf seine Stimme gelegt wurde, vermutlich um die Sprechweise hinter einer metallischen Maske zu verstärken.

Wenn ihr euch den Trailer auf Deutsch angeschaut habt, ist der Unterschied zu Iron-Man-Zeiten jedoch noch gravierender.

Video starten 2:16 Avengers: Doomsday – Im ersten deutschen Trailer hat Robert Downey Jr. plötzlich eine neue Stimme

Hat Dr. Doom etwa eine neue deutsche Synchronstimme?

Im deutschen Trailer leiht nicht wie gewohnt Tobias Meister Robert Downey Jr. seine Stimme, sondern Charles Rettinghaus. Der 64-jährige Synchronsprecher vertonte Downey Jr. schon in anderen Produktionen wie Sherlock Holmes, Tropic Thunder oder Zodiac – aber nie innerhalb des MCU.

Meister leiht nicht nur Robert Downey Jr., sondern auch anderen Hollywoodstars wie Brad Pitt (Sieben), Kiefer Sutherland (24: Twenty Four), Forest Whitaker (Die Farbe des Geldes), Sean Penn (The Game) und Jack Black (Mars Attacks!) regelmäßig seine Stimme.

In einem Forum für Synchronisierungen nehmen Fans die Änderung mit gemischten Gefühlen auf. User jjbgood ist außer sich und kann es nicht fassen, dass Disney einfach so ihren größten Darsteller mit einer neuen Stimme besetzt.

CrimeFan freut sich zwar, Rettinghaus mal wieder als Synchronstimme von Downey Jr. zu hören, hat aber Mitleid mit Meister, der scheinbar einfach so ausgetauscht wurde. Einige sehen es ebenfalls als Problem, dass Rettinghaus im MCU schon Electro alias Jamie Foxx in Spider-Man: No Way Home vertonte. 

Der Grund für die Neubesetzung hinter den Kulissen: Tobias Meister soll sich aktuell mit Disney im Streit befinden, weshalb er ebenfalls nicht seine gewohnte Sprecherrolle als dunkler Lord Darth Maul in der Star-Wars-Serie Shadow Lord einnahm. Genauere Details zur Auseinandersetzung sind nicht bekannt (via Synchron-Forum).

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Demnach wird wohl wirklich Charles Rettinghaus als neue Stimme von Robert Downey Jr. im MCU etabliert. Jedenfalls so lange, wie Dr. Doom ein Teil der Erzählung ist. Wie lange das der Fall sein wird, muss sich noch zeigen. Zumindest im sechsten Avengers-Teil Secret Wars wird die Figur weiterhin dabei sein. Was danach passiert, steht aktuell noch in den Sternen.

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