Marvels Avengers: Infinity War läuft auch nach fast vier Wochen weiterhin erfolgreich in den Kinos und spielte bereits knapp 2 Milliarden Dollar weltweit ein. Viele Fans, die die Comic-Verfilmung in den Kinos gesehen haben, stellt sich die brennende Frage: Wie geht es nach dem Cliffhanger im Sequel Avengers 4 nächstes Jahr in den Kinos weiter?

Die Autoren der beiden Avengers-Filme, Stephen McFeeley und Christopher Markus, äußerten sich im Interview mit Collider und gaben auch gleich ein kurzes Update zum Stand der Produktion. Zunächst einmal befindet sich Avengers 4 noch mitten in der Postproduktion, und auch wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind, stehen noch einige Nachdrehs an, bis der fertige Film nächstes Jahr im April in die Kinos kommt.

Marvel's Avengers 3: Infinity War - Bilder zum Kinofilm ansehen

Wie steht es um Hawkeye?

Welcher Charakter überlebt hat und welcher nicht, möchten die beiden Drehbuchautoren aus verständlichen Gründen noch nicht verraten. Jedoch geben sie bereitwillig Auskunft über das Schicksal von Hawkeye, der im ersten Teil tatsächlich nicht mitspielte und von Fans schon schmerzlich vermisst wurde, schließlich gehört er ja neben Iron Man und Thor zu den ersten Avengers.

Dabei stellt das Autoren-Duo klar, dass es von Anfang so geplant war, dass Hawkeye in Infinity War keine Rolle spielen wird, dafür aber im zweiten Film. Ihrer Meinung nach gibt es einige Figuren, die eine große Geschichte in Avengers 4 zu erzählen haben und Clint Barton aka Hawkeye (gespielt von Jeremy Renner) gehört wohl dazu.

Mehr dazu: Es gibt einen Grund für Hawkeyes Abwesenheit

Wie passt Captain Marvel da rein?

In Infinity War wird bereits der Auftritt der neuen Superheldin Captain Marvel aus dem Marvel Cinematic Universe in Avengers 4 angekündigt, die einen wichtigen Part in der Geschichte einnimmt. Das stellte die Autoren und Brie Larson als Superheldin-Darstellerin vor eine besondere Herausforderung. Denn obwohl die Fans zuerst ihren Solo-Film in den Kinos sehen dürfen und somit die Gelegenheit haben, den Charakter genau kennenzulernen, fanden die Dreharbeiten zum Solofilm erst nach den Dreharbeiten zu Avengers 3 & 4 statt.

Bereits im Vorfeld sprach Marvel-Chef Kevin Feige darüber, dass Captain Marvel einer der mächtigsten Superhelden darstellt und einen sehr wichtigen Part im Kampf gegen Thanos einnimmt. Viel mehr wird natürlich noch nicht verraten.

Mehr dazu: Regisseure äußern sich zur Seelenstein-Theorie

Gibt es Deleted Scenes aus Avengers: Infinity War?

Auf die Frage nach geschnittenen Szenen und zusätzlichen Szenen aus Avengers: Infinity War, gaben die beiden Autoren zu Protokoll, dass im Schneideraum so manches der Schere zum Opfer wurde. Einiges davon dürfen wir wohl in den Extras der DVD und Blu-ray erwarten.

Doch nicht alles, denn einige Szenen spoilern zu viel zu Avengers 4 und werden laut den Autoren wohl erst zum Heimkinostart des Sequels erscheinen.

Eine konkrete Szene, die geschnitten wurde teilen die Autoren dann doch noch mit den Fans: Es gibt wohl eine längere Fassung von Tony und Pepper im Park, in der es zahlreiche Cameo-Auftritte nach dem Motto gibt: Ein Tag mit Robert (Downey Jr.) und seinen Freunden im Park.

Avengers: Infinity War ab September auf Blu-ray

Release-Termin für Avengers: Infinity War ist (laut Amazon) der 18. September für die DVD und Blu-ray, sowie Blu-ray 3D und 4K Ultra HD. Details zum Bonusmaterial wird noch bekannt gegeben. Hoffen wir, dass die besagte Szene auch zu den Extras gehört.

GameStar Plus-Podcast: Warum Superhelden im Gaming nicht Fuß fassen