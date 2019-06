Am 15. Mai 2020 erscheint Avengers - das Square-Enix-Videospiel von Square Enix um Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow und den Hulk. Auf der E3 2019 präsentierte der Entwickler endlich einen richtigen Trailer und verriet, was uns konkret mit dem Titel erwartet.

Das Feedback der Fans von Marvel und dem Marvel Cinematic Universe ist … durchwachsen. Avengers ist wohl nicht unbedingt das Spiel, das sich viele Comic-Leser oder Kinobesucher erhofft bzw. vorgestellt hätten. Auf Twitter bemängeln beispielsweise zahlreiche Videospieler unter anderem das Design der Rächer der Erde:

Iron Man und Captain America wurden nicht Robert Downey Jr. oder Chris Evans nachempfunden, sondern Nolan North und Jeff Shine - renommierten Synchronsprechern und Motion-Capture-Darstellern der Gaming-Szene. Der Hulk wird wiederum von Troy Baker dargestellt, Thor von Travis Willingham und Black Widow von Laura Bailey.

Von den Schauspielern des Marvel Cinematic Universe wie Mark Ruffalo, Chris Hemsworth und Scarlett Johansson fehlt wiederum jegliche Spur. Ein Umstand, an dem sich aktuell viele Fans stören, die sich möglicherweise mehr Parallelen zu den Kinofilmen gewünscht hätten.

Mehrere Trailer & das Release-Datum - Die wichtigsten E3-Infos zu Marvel's Avengers

Was die Fans über die Videospiel-Avengers denken

Allerdings sollten Kritiker dabei beachten: Avengers spielt wie Marvel's Spider-Man von Insomniac Games in einem eigenen Universum - ob im gleichen oder in jeweils unterschiedlichen ist eine Frage für einen anderen Artikel. Deswegen macht es nur Sinn, sich vom Design der Charaktere her vom Marvel Cinematic Universe zu distanzieren.

Die Stimmung der Marvel-Fans resultiert in teilweise recht unterhaltsamen Twitter-Kommentaren, die wir folgend für euch gesammelt haben. Was haltet ihr von dem Design der Avengers im Videospiel von Square Enix: Hättet ihr euch das Aussehen der Filmschauspieler gewünscht oder findet ihr es gut, dass das Videospiel für sich alleine stehen soll? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

The difference between this and the real Captain America is that he's not wearing hockey pads pic.twitter.com/UUj2fF8UuX — Dave Rapoza (@DaveRapoza) June 11, 2019

Well, they finally announced the avengers games, oh boy, that announcement was something else, haha#SquareEnixE3 #Avengers pic.twitter.com/JdCw44Bidw — Eriksson (@MedinaEriksson) June 11, 2019

I see why Hawkeye didn't show up. pic.twitter.com/8mSOD57RYK — smilesmorales ? (@mode7heaven) June 11, 2019

live look at me watching Square Enix's AVENGERS game trailer at the precise moment where I realized they didn't get likeness rights for any of the actors pic.twitter.com/FMAGpV7c9p — Scott Wampler™ (@ScottWamplerBMD) June 11, 2019

I mean, he isn't Chris Evans but that's a Cap that looks like someone's dad. #E3 #SquareEnixE3 pic.twitter.com/wOWdPKDwsW — Will Ackerman Is Kinda On Vacation (@dc20willsave) June 11, 2019

marvel fans pretending tony stark and captain america look good in the new avengers game pic.twitter.com/17oKLzfLZi — ?alexis moore??? (@alexisparade) June 11, 2019