Wir wussten bisher nur sehr wenig über das ambitionierte Marvel's Avengers von Tomb-Raider-Entwickler Crystal Dynamics, doch im Rahmen der Square-Pressekonferenz auf der E3 2019 ist die Katze (oder der Flerken) aus dem Sack. Die Entwickler zeigen einen ersten In-Engine-Trailer, der zig Infos zum Spiel enthält und illustriert, was für ein Superhelden-Abenteuer das Team hier eigentlich an den Start bringen will:

Der Trailer erinnert an das Cinematic Universe, das Avengers-Team setzt sich aus den Mitgliedern des ersten Films zusammen; Thor, Captain America, Hulk, Black Widow, Iron Man.

Auch Hank Pym, der erste Ant-Man, hat einen Gastauftritt.

Während einer Parade am Avengers Day in San Francisco gibt es einen Anschlag, der Shield-Heli-Carrier explodiert und Hunderte Menschen sterben.

Die Avengers müssen sich ganz von unten wieder hochkämpfen, sie werden zu Ausgestoßenen und für die Verbrechen verantwortlich gemacht.

Fünf Jahre später nähert sich ein großes Übel der Erde und die Avengers müssen sich erneut zusammenschließen. Hier setzt das Spiel an.

Die angedeuteten Gameplay-Szenen sehen nach einem Action-Adventure aus, in dem man in die Rollen diverser Avengers schlüpfen kann.

Die Geschichte soll laut Entwickler eine sehr wichtige Rolle spielen.

Man kann das Spiel solo oder im Koop zocken.

Das Spiel unterstützt 5-Spieler-Online-Koop.

Nolan North und Troy Baker sind als Sprecher mit an Board, North verkörpert Tony Stark.

Das Spiel versteht sich als Service-Game, das über Jahre mit neuen Inhalten erweitert werden soll.

Neue Helden und Regionen werden kostenlos veröffentlicht, es gibt laut Entwickler weder Lootboxen, noch Pay2Win-Mechaniken.

Ein Release-Datum gibt es auch. Avengers erscheint am 15. Mai 2020 für PC, PS4, Stadia und Xbox One. Die PS4 bekommt dank einer Partnerschaft mit den Entwicklern exklusive Boni, darunter eine frühere Beta.

Das Spiel markiert die wahrscheinlich größte Ankündigung von Squares Pressekonferenz neben dem Remake von Final Fantasy 7. Falls ihr weiterhin alle wichtigen Infos zu den E3-Ankündigungen wollt, dann verfolgt doch unser famoses Livestreaming-Programm, das euch durch die komplette E3-Woche führt. Und auch auf der GameStar gibt's natürlich konstant neue Anspiel-Eindrücke aus Los Angeles.