Einstige Action-Hoffnung von Marvel fliegt für immer aus den Stores, ist jetzt noch kurz reduziert

Spielen könnt ihr Marvel’s Avengers noch, aber bald nicht mehr kaufen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt Marvel’s Avengers als einer der meisterwarteten Titel des Jahres 2020. Doch seitdem der einstige Hoffnungsträger auf den Markt kam, stürzte er tief. Inzwischen erklingt der Schwanengesang des einst angestrebten Actionkrachers. Ab dem 1. Oktober 2023 wird er nicht mehr zu kaufen sein.

Ausverkauf kurz vor Begräbnis

Allerdings bietet diese Gegebenheit allen, die bis heute gewartet haben, eine einmalige Chance: Bis zum 30. September ist der Titel zum Beispiel auf Steam um satte 90 Prozent reduziert, das heißt: Ihr bekommt das Komplettpaket für 4 Euro.

Moment! Wird mir der Titel weggenommen? Nein, wer Marvel’s Avengers bereits in seiner Bibliothek hat, behält es auch und kann es auch so oft er oder sie will installieren und wieder löschen. Auch die Multiplayerkomponenten bleiben funktionsfähig. (Noch) werden also auch nicht die Server abgeschaltet, doch ihr bekommt weder weiteren Content, noch Patches oder Kundensupport. Damit ist endgültig Schluss.

Marvel’s Avengers ist ab dem 1. Oktober quasi ein Zombie: irgendwie am Leben, aber nicht so richtig.

Lohnt sich der Kauf heute noch?

Bei vier Euro könnt ihr kaum etwas falsch machen, so denn ihr etwas mit Marvel oder auch nur mit Actionspielen anfangen könnt.

Echtgeld-Shop ade: Und seit Release hat sich einiges getan. So ist zum Beispiel der Echtgeld-Shop, in dem ihr Skins und Ähnliches kaufen konntet, Geschichte. Es gibt ihn zwar noch, aber in diesem könnt ihr nur Ingame-Währung ausgeben. Letztendlich stört dieser nun weit weniger als sein Vorläufer, wodurch sich einer der größten Kritikpunkte an diesem einstigen Live-Service Spiel erledigt hat.

Was bleibt ist das eher repetitive Gameplay, doch für 'ne Runde Marvel-Aktion zwischendurch ist es sicherlich empfehlenswert.

2:05 Marvel's Avengers: Story-Trailer schickt Black Panther in einen Krieg um Wakanda

Die Entwickler wiesen in der Vergangenheit bereits darauf hin, dass sie aufgrund des Support-Endes nicht garantieren können, dass die Spielerfahrung völlig reibungslos vonstattengeht - was auch immer das heißen mag. Wir werden es wahrscheinlich erst im Oktober abschätzen können, wie wertig der Titel sich danach als Untoter anfühlt.

Und? Habt ihr Marvel’s Avengers schon in eurer Bibliothek? Und habt ihr s auch schonmal gespielt oder liegt es da seit Anbeginn seiner Existenz? Oder werdet ihr nun nochmal im Endspurt zugreifen? Traut ihr dem Titel eine echte Existenz nach Stopp des Verkaufs sowie des Supports zu? Oder glaubt ihr, das Actionspiel wird nun endgültig in die Vergessenheit abrutschen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!