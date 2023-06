Marvel's Avengers: Bei Release umstritten, heute um ein Problem ärmer und derzeit so günstig wie nie

Nur noch wenige Monate, dann endet der Verkauf von Marvel's Avengers. Aktuell lohnt es sich nochmal zuzugreifen, denn so günstig war der Titel noch nie.

Gaming und Superhelden hatten nicht immer die beste Beziehung, aber die vergangenen Jahrzehnte brachten durchaus Titel hervor, die mit Stolz ihren Platz fanden, beispielsweise die Batman Arkham-Serie von Rocksteady oder die neuen Spiderman-Spiele von Insomniac Games. Doch leider gibt es weiterhin auch Vertreter, die sich mit wenig Ruhm bekleckern, so auch Marvel's Avengers.

Doch aktuell lohnt sich nochmal ein Blick und das aus zwei Gründen. Obschon das Actionspiel einst auch in unserem Review eher schlecht abschnitt.

1. So günstig wie nie zuvor

Derzeit könnt ihr auf Steam die Definitive Edition des Titels so günstig wie nie zuvor erwerben. Für gut sechs Euro bekommt ihr das Grundspiel, inklusive sämtlicher Missionen und Helden der veröffentlichten DLCs.

Abonnenten des Game Passes können sich den Kauf übrigens sparen - zumindest um nur mal reinzuschauen. Denn der Titel ist - ebenfalls in seiner Definitive Edition - derzeit Teil der Bibliothek von Microsofts Service.

2. Echtgeldshop entfernt, Skins verschenkt

Einer der größten Kritikpunkte abseits des repetitiven Gameplays war der Echtgeld-Shop, in dem ihr Skins und Ähnliches kaufen konntet. Mit dem letzten großen Update für den Titel wurden alle ehemals kostenpflichtigen Skins verschenkt. Es gibt zwar noch einen Shop, aber in diesem könnt ihr nur Ingame-Währung ausgeben. Letztendlich stört dieser weit weniger als sein Vorläufer, wodurch sich einer der größten Kritikpunkte an diesem einstigen Live-Service Spiel erledigt hat.

Auch wenn die Kritik am Echtgeld-Shop inzwischen nicht mehr greift, da dieser schlicht in der damaligen Form nicht mehr existiert, könnt ihr euch durch unser Testvideo einen guten Eindruck von Gameplay, Grafik und Atmosphäre verschaffen.

11:36 Marvel's Avengers - Test-Video zum Superhelden-Actionspiel

Jetzt oder nie

Marvel's Avengers ist an sich der Zombie eines Spieles. Denn der Titel verschwindet bald aus allen Stores: Ab dem 30. September 2023 wird es nicht länger verkauft. Über die eigene Bibliothek oder den Game Pass wird das Spiel aber weiterhin verfügbar und spielbar sein. Ihr sollt weiterhin auf Single-, wie auch Multiplayer Content zugreifen können.

Aufgrund des Support-Endes können die Entwickler allerdings nicht garantieren, dass die Spielerfahrung völlig reibungslos vonstattengeht - was auch immer das heißen mag. Wir werden es wahrscheinlich erst Anfang Oktober abschätzen können, wie wertig der Titel sich danach als Untoter anfühlt.

Vielleicht ist ja auch das für euch ein Grund, jetzt zuzuschlagen: Spielt, solange es zumindest noch offiziell verkauft und damit supportet wird.

Und? Habt ihr schon euren Kleiderschrank geöffnet, um ein passendes Superheldenkostüm zu schlüpfen? Werdet ihr Marvel's Avengers nochmal eine Chance geben? Oder schaut ihr jetzt bei dem günstigen Preis vielleicht zum ersten Mal rein? Seid ihr traurig darüber, dass der Titel derzeit still zu Grabe getragen wird? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!