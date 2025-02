Quest-Bugs in Avowed? Patch 1.2.3 bringt Linderung mit über 80 Verbesserungen

Pacht 1.2.3 für Avowed löst ein paar schwerwiegende Quest-Bugs.

Das neue Rollenspiel von Entwickler Obsidian bekommt ein neues Update mit zahlreichen Verbesserungen. Avowed erschien am 18. Februar und legte bereits kurze Zeit später einen umfangreichen Patch 1.2.2 nach.

Das neue Update ist zwar nicht ganz so groß geraten, behebt aber gravierende Fehler bei einigen Quests, die aufgrund von Bugs teilweise nicht abgeschlossen werden konnten. Patch 1.2.3 ist bereits auf allen Plattformen live.

Keine Plotstopper mehr

Der neue Patch behebt ein paar schwere und leichte Bugs bei einigen Quests, wie zum Beispiel:

Ofryc erscheint nun in Paradis wie vorgesehen.

Sanza belohnt euch nun richtig, wenn ihr die erste Karte abgebt.

»Schatten der Vergangenheit« geht korrekt weiter, wenn ihr direkt Naku Kubel betretet.

Diverse Questmarker werden jetzt richtig angezeigt.

Einige Teile des Abspanns, die auf euren Entscheidungen basieren, werden jetzt korrekt abgespielt.

Weitere Quest-Bugs, die behoben wurden, findet ihr in den offiziellen Patch Notes auf Seite 2 des Artikels.

Audio-Probleme, Begleiter und mehr

Die Lautstärke der Musik wurde während einiger Story-Momente etwas angepasst, außerdem wird der Sound einiger Fähigkeiten jetzt richtig abgespielt.

Eure Begleiter unterstützen euch verlässlicher im Kampf, und es kann nicht mehr passieren, dass sie nach dem Überspringen einer Zwischensequenz einfach verschwinden.

Außerdem stecken in Patch 1.2.3 noch einige allgemeinere Bugfixes. Zum Beispiel springt die Kamera nicht mehr kurz hoch, wenn ihr eine kleine Truhe öffnet und euer Charakter verlässt dabei auch nicht kurzzeitig die Hocke.

Den kurzen Moment des Schwebens nach dem Öffnen eines Sarkophags gibt es auch nicht mehr und falls ihr euren Build um das Item Arkaner Schleier entworfen habt: Mit dem Update gab es einen starken Nerf.

Avowed kam in den internationalen Tests mit im Schnitt niedrigen 80er-Wertungen gut weg. Ein Ergebnis, zu dem auch wir in unseren GameStar-Tests gekommen sind. Zu beidem erfahrt ihr mit in den Artikeln oben in der Box. Dort findet ihr zudem eine Übersicht zu allen möglichen Enden des Spiels und wie ihr diese mit euren Spielentscheidungen herbeiführt.