Bad Boys 4 kommt: Will Smith und Martin Lawrence kehren tatsächlich als Kult-Cops zurück

Nach dem Skandal um Will Smith bei den Oscars 2022 schien es kurzzeitig unsicher, wie sich die Karriere des Schauspielers weiterentwickeln würde. Nun steht aber fest, dass Smith in einer Fortsetzung der Filmreihe spielen wird, die ihm einst zum internationalen Durchbruch verhalf: Bad Boys.

Bad Boys 4: Cast, Autor und Regisseure schon bekannt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde der Film inzwischen von Sony Pictures offiziell bestätigt. In einem Instagram-Video freuten sich außerdem Will Smith (Ali, Men in Black) und Martin Lawrence (Big Mama's Haus, Bad Boys) über die Ankündigung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Beide werden also in der Rolle der Polizisten Mike Lowrey und Marcus Burnett nach Miami zurückkehren und dort wohl einen neuen Fall aufklären - wahrscheinlich nicht ohne die ein oder andere Schießerei. Über die Geschichte von Bad Boys 4 selbst ist zwar noch nichts bekannt, dafür wissen wir, dass Chris Bremner (The Man From Toronto) für das Drehbuch verantwortlich sein wird. Als Autor war er auch schon an dem dritten Film der Reihe, Bad Boys for Life beteiligt.

Auch die beiden Regisseure von Bad Boys for Life sollen wieder für Teil 4 an den Start gehen: Adil El Arbi und Bilall Fallah (Beverly Hills Cop IV, Ms. Marvel) arbeiteten zuletzt an einem Batgirl-Film, der zwar abgeschlossen, aber nicht veröffentlicht wurde. Der Film wurde von der Produktions-Firma aus steuerlichen Gründen abgeschrieben und gehört zu den teuersten Filmen, die nicht veröffentlicht wurden:

101 1 Kein Release für Batgirl Warner Bros. schmeißt 90 Millionen Dollar-Film in die Tonne

Außerdem waren die beiden Regisseure auch an der Marvel-Serie Ms. Marvel beteiligt, sie führten bei der ersten und der letzten Folge die Regie.

Was haltet ihr von der Rückkehr der Bad Boys? Freut ihr euch auf eine Fortsetzung oder hättet ihr lieber etwas Neues mit den beiden Schauspielern gesehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!