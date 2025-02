Ein gefeierter Dreifach-Gewinner der Game Awards ist jetzt plötzlich im Game Pass verfügbar

Der Joker Jimbo führt euch in Balatro durchs Spiel. Er hat sogar einen bürgerlichen Namen: Gary.

Gute Nachrichten für alle Game-Pass-Abonnenten: Das hochgelobte Roguelike-Kartenspiel Balatro ist ab sofort im Abo-Service verfügbar. Damit haben alle, die das Spiel bislang verpasst haben, nun die perfekte Gelegenheit, sich in die zeitfressende Mischung aus Poker-Mechaniken und Kartenspiel-Roguelike zu stürzen.

Doch das ist nicht alles – zeitgleich mit dem Game-Pass-Release hat der Entwickler ein neues kostenloses DLC-Paket veröffentlicht, das zahlreiche Fan-Favoriten aus anderen Spielen ins Kartendeck bringt.

Ein Roguelike-Hit mit Millionenverkäufen

Balatro hat sich seit seinem ursprünglichen Release zu einem Überraschungshit entwickelt. Über fünf Millionen verkaufte Exemplare sprechen für sich, und auch bei den Game Awards 2024 konnte das Spiel abräumen: Gleich fünf Nominierungen, darunter als Game of the Year, und drei gewonnene Auszeichnungen, darunter Best Independent Game und Best Mobile Game.

Mit dem neuen DLC Friends of Jimbo Pack 4 erhält Balatro erneut Zuwachs in Form von kosmetischen Kartenrückseiten. Dieses Mal geht es aber nicht um Indie-Kollaborationen wie in früheren Updates, sondern um echte Blockbuster-Titel. Mit dabei sind Charaktere und Designs aus Fallout, Assassin’s Creed Shadows, Civilization 7, Dead by Daylight und Rust.

Etwas kurios: Auch der Journalist aus Bugsnax sowie Critical Role’s Percival Fredrickstein von Musel Klossowski de Rolo III haben ihren Platz gefunden.

Für Fans von kleinen Crossovern ist das ein echtes Highlight, vor allem weil sich Balatro bereits in der Vergangenheit mit Titeln wie The Witcher, Among Us und Vampire Survivors zusammengetan hat.

1:07 Balatro: Der Steam-Hit zeigt im Trailer, wie Poker und Deckbuilding zusammenpassen

Autoplay

Mehr Inhalte für 2025 geplant

Neben der Veröffentlichung im Game Pass und dem neuen DLC hat Entwickler LocalThunk noch größere Pläne für das Jahr 2025. Ein großes, kostenloses Update soll weitere strategische Möglichkeiten und neue Inhalte ins Spiel bringen. Konkrete Details gibt es dazu zwar noch nicht, aber angesichts des bisherigen Supports dürfte Balatro noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht haben.

Wer den Hype um Balatro bisher verpasst hat, kann das Roguelike-Highlight jetzt problemlos nachholen – und das ohne zusätzliche Kosten, sofern man den Xbox Game Pass besitzt. Die perfekte Symbiose aus Deckbuilding und cleveren Poker-Mechaniken hat auch in der GameStar-Redaktion ihre Fans gefunden - mehr dazu lest ihr oben in der Link-Box.