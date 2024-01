Baldur's Gate 3: In Akt 1 versteckt sich ein Teddybär und ihn zu finden lohnt sich gleich mehrfach

Ein Stofftier erzählt seine ganz eigene Geschichte und dient noch dazu als Item-Container.

Baldur's Gate 3 steckt bekanntlich bis zum Rand voller großer und kleiner Geschichten. Das Rollenspiel erzählt aber nicht alle seine Storys in Form von ausgearbeiteten Zwischensequenzen samt vertonter Dialoge. An einem bestimmten Ort in Akt 1 reichen auch ein Teddybär und ein kurzer Brief, um für ergriffene Fans zu sorgen.

Ein Teddy mit Gepäckfunktion

Auf Reddit berichtet der User McQuirk von einer Begebenheit, die ihn offenbar besonders mitgenommen hat. In Akt 1 ist er in der nordöstlichen Ecke des Areals Sonnenbeschienene Sümpfe nicht etwa auf fiese Gegner gestoßen, sondern auf einen niedlichen, leicht in Mitleidenschaft gezogenen Teddybären.

Er liegt am Rande eines kleinen Teichs und wartet darauf, gefunden zu werden. Wenn ihr den Bären aufhebt, erwartet euch zunächst eine positive Überraschung: Als einziger Teddybär in Baldur's Gate 3 lässt sich dieses Exemplar als Item-Container verwenden.

Der kleine Stoffkamerad wartet in den Sümpfen geduldig darauf, dass wir ihn finden.

Das Traurigste, was ich je in einem Spiel gesehen habe

Diese nützliche Eigenschaft war es aber nicht, die den Reddit-User so gerührt hat. Denn beim ersten Öffnen findet ihr im Bären auch noch eine Nachricht. Darin schreibt eine Mutter an ihr Kind:

Umarme den Bären, wenn du an mich denkst, und verlasse das Lager nicht.

Was mit dem Kind passiert ist, wissen wir zwar nicht. Nicht weit vom Fundort des Teddybären entfernt befindet sich aber das in der Nachricht erwähnte Lager - vollständig zerstört und mit Blutspuren übersät.

Ob Tantchen Ethel etwas mit dieser Gräueltat zu tun hat? Immerhin treibt bekanntlich die fiese Hexe in diesem Gebiet ihr Unwesen. Vermutlich wird dieses Mysterium aber so schnell nicht vollständig gelüftet. Bei den Fans auf Reddit hat diese Geschichte schon jetzt für mächtig Gänsehaut gesorgt. Und ja, so ein zusätzlicher Container ist natürlich auch was Feines.

